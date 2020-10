Halloween steht vor der Tür! Passend zum gruseligsten Monat des Jahres startet der Epic Games Store einen großen Sale. Die Rabatt-Aktion läuft bis zum 5. November 2020 und lockt mit Preisnachlässen von bis zu 75 Prozent.

Die Palette der reduzierten Spiele ist bunt gemischt: Neben Horror-Spielen sind auch Titel aus vielen anderen Genres vertreten, von AAA bis Indie. Im Folgenden geben wir euch einen kleinen Überblick, welche Spiele sich für euch lohnen könnten.

Die Highlights des Sales

Mortal Shell

Genre: Indie, Soulslike, Action-Rollenspiel| Preis: 24 Euro (20 Prozent reduziert von 30 Euro) | Angebot endet am: 5. November

Das Action-Rollenspiel Mortal Shell sieht nicht nur aus wie Dark Souls, sondern ist auch ähnlich anspruchsvoll. Im Erstlingswerk des Entwicklerstudios Cold Symmetry erwartet euch eine düstere und trostlose Atmosphäre, wie man sie aus den Soulsborne-Titeln kennt.

Im Spiel übernehmt ihr die Rolle einer skelettartigen Kreatur, die in verschiedene Hüllen schlüpfen kann. Diese unterscheiden sich durch ihren Spielstil, unterschiedliche Fähigkeiten und in den Charakterwerten. Die verschiedenen Level sind durch ein großes Open-Word-Areal verknüpft, in dem es auch viele versteckte Pfade gibt. An deren Ende winkt nicht selten ein neues Item.

Mortal Shell kam so gut bei den Spielern an, dass sich die Entwickler mit einem Gratis-DLC bedanken. Das Update »Rotten Autumn« ist ab sofort erhältlich und versorgt euch mit zusätzlichen Hüllen, einer Mini-Quest und einem Foto-Modus, mit dem ihr euch in Szene setzen könnt. Das Spiel ist gerade auf 24 Euro reduziert. Die Rabatt-Aktion läuft noch bis zum 5. November 2020.

59 5 Mehr zum Thema Mortal Shell im Test: Dark Souls in Kurz und Knackig

Dead Cells

Genre: Indie, Metroidvania, Rogue-Lite | Preis: 15 Euro (40 Prozent reduziert von 25 Euro) | Angebot endet am: 5. November

Dead Cells ist eine Mischung aus Rogue-Lite und Metroidvania und wird vom Entwicklerstudio Motion Twin als neu geschaffenes RogueVania bezeichnet. Im Spiel gilt es, sich durch eindrucksvoll inszenierte Level zu schnetzeln, in denen ihr immer wieder auf neue Gegnertypen trefft. Das Spiel ist alles andere als einfach, daher sollte man sich die verschiedenen Angriffsmuster auf jeden Fall merken.

Am Ende eines Levels werdet ihr nicht selten mit einem fiesen Boss konfrontiert. Sterbt ihr im Spiel, müsst ihr von vorne anfangen - genretypisch ist Permadeath dabei. Es gibt unterschiedliche Waffen und Werkzeuge, die ihr auf eurem Weg findet und verbessert. Daneben gibt es auch einen Händler, der euch mit permanenten Upgrades versorgt.

Die Level sind bei jedem Spieldurchlauf anders aufgebaut und laden zum Erkunden ein. Dead Cells hat sich bereits über eine Million Mal verkauft und gehört zu den beliebtesten Vertretern des Genres. Wer nach ordentlich Abwechslung sucht und eine knackige Herausforderung nicht scheut, kann im Sale für 15 Euro guten Gewissens zugreifen.

59 3 Mehr zum Thema Dead Cells im Test - Kontrolliertes Chaos

Red Dead Redemption 2

Genre: Open-World-Action | Preis: 40 Euro (33 Prozent reduziert von 60 Euro) | Angebot endet am: 5. November

Red Dead Redemption 2 dürfte mittlerweile jedem bekannt sein. Die cineastische Story und die wunderschöne Open-World gehören zum Besten, was das Genre zu bieten hat. Das Western-Epos von Rockstar bekam zum Release international Top-Wertungen. Neben dem Singleplayer gibt es auch den Online-Modus Red Dead Online.

In dieser Multiplayer-Variante könnt ihr euch einen eigenen Charakter erstellen, Quest abschließen, auf die Jagd gehen oder andere Aktivitäten verfolgen - natürlich auch in Kooperation mit anderen Spielern. Weiterhin gibt es auch verschiedene Spielmodi, wie beispielsweise ein Team-Deathmatch, in dem ihr euch mit anderen Spielern messt. Wer Lust hat, sich in den Sattel zu schwingen, kann sich das Spiel gerade für 40 Euro sichern.

In Read Dead Online läuft momentan ebenfalls ein Halloween-Event. Was genau euch da erwartet, erfahrt ihr folgenden Artikel:

19 1 Mehr zum Thema Red Dead Online hat nun doch Zombies!

Grusel-Spiele für die Mutigen

Was wäre ein Halloween-Sale ohne die passenden Horror-Spiele? Wenn ihr auf Gänsehaut-Momente und Jumpscares steht, lohnt sich ein näherer Blick auf diese reduzierten Titel:

57 10 Mehr zum Thema Amnesia: Rebirth im Test - Horror-Serie will es nochmal wissen

Weitere spannende Angebote

Aber nicht nur Gruselfans können beim Epic-Sale sparen. Das Angebot umfasst ein breites Spektrum aus verschiedenen Genres. Im Folgenden stellen wir euch ein paar reduzierte Spiele kurz vor:

Crysis Remastered: Die Neuauflage des Kult-Shooters sorgte für einige Diskussionen und verlangt erneut viel von eurem PC. Der Epic-Exklusivtitel kostet gerade 20 Euro statt 30 Euro.

Borderlands 3: Der neue Teil der Borderlands-Serie bietet spannende Koop-Action für euch und eure Freunde und kostet 30 Euro statt 60 Euro.

Remnant: From the Ashes: Kämpft alleine oder mit einem Freund gegen eine riesige Monsterarmee namens »Saat«. Das Spiel ist eine Mischung aus Shooter und Soulslike und kostet 20 Euro statt 40 Euro.

Mafia Trilogy: In der Sammlung sind alle drei Spiele des Gangster-Epos enthalten. Sichert euch das Angebot für 50 Euro statt 60 Euro.

SnowRunner: Hierbei handelt es sich um den geistigen Nachfolger von MudRunner. In der Open-World bahnt ihr euch mit Kraftfahrzeugen einen Weg durch unwegsames Gelände. Kostet gerade 27 Euro statt 40 Euro.

The Outer Worlds: Obsidian Games knüpft an die Stärken von Fallout: New Vegas an und bietet ein buntes Rollenspiel mit vielen Entscheidungsmöglichkeiten. Kostet im Sale 30 Euro statt 60 Euro.

Civilization VI: Im rundenbasierten Global-Strategiespiel gilt es, ein Volk von der Steinzeit bis in die Gegenwart und darüber hinaus zu führen. Von 60 Euro auf 15 Euro reduziert.

Hades: Im Roguelike-Dungeon-Crawler hackt ihr euch durch die Unterwelt der griechischen Mythologie und müsst den namensgebenden Gott des Todes besiegen. Ist gerade für 17 Euro statt 21 Euro zu haben.

Star Wars Jedi: Fallen Order: Als Padawan Cal Kestis liegt es an euch, den Jedi-Orden wieder aufzubauen und gegen die dunkle Seite der Macht zu kämpfen. Kostet gerade 30 Euro statt 60 Euro.

Neben diesen Spielen gibt es noch viele weitere Angebote, die ihr euch auf der Halloween-Sale-Seite des Epic Stores findet.

Preisvergleich auf einem Blick

Natürlich könnt ihr die von uns vorgestellten Spiele nicht nur im Epic Games Store kaufen. Deswegen bieten wir euch hier eine Übersicht mit den aktuellen Preisen in anderen Shops:

Ihr habt Lust, ein paar Grusel-Spiele auszuprobieren, aber euch fehlt der Mut dazu? Manche Spiele treiben euch den Angstschweiß auf die Stirn? Bei GameStar Plus bekommt ihr nützliche Tipps vom Experten, wie ihr eure Furcht abbaut:

22 17 Mehr zum Thema Psychologen-Tipps zur Angst vor Horror-Spielen

Falls ihr wissen wollt, welche Spiele ihr gerade kostenlos bei Steam, Epic & Co zocken könnt: Hier geht's zu den aktuellen Wochenend-Deals.