Kostenlos bei Epic: Einer der beliebtesten Online-Shooter ist jetzt im großen Komplettpaket gratis

Epic verschenkt auch in der Vorweihnachtszeit wieder ein Spiel.

Am Nordpol werden derzeit zwar fleißig Geschenke geschnürt und auf den Schlitten geladen, doch Epic ist schneller als der Weihnachtsmann und verteilt auch am heutigen Donnerstag wie jede Woche ein neues Geschenk in Form eines Spiels. Das dürft ihr dauerhaft behalten, wenn ihr innerhalb der kommenden sieben Tage zuschlagt.

Welches Gratisspiel es diesmal im Epic Store gibt und worum es darin geht, verraten wir euch jetzt. Wenn ihr stattdessen lieber gleich in den Store wollt, könnt ihr einfach diesem Link folgen:

Destiny 2: Legacy Collection

2:24 Destiny 2: Der neue Cinematic-Trailer deutet die Rückkehr einer mächtigen Gegnerin an

Genre: Ego-Shooter

Ego-Shooter Release: 28. Februar 2023

28. Februar 2023 Aktion läuft bis: 20. Dezember um 17 Uhr

Das volle Paket an Multiplayer-Action erwartet euch mit der Destiny 2: Legacy Collection. Die beinhaltet nämlich nicht nur das ohnehin kostenlose Hauptspiel des Shooters, sondern gleich noch die drei für gewöhnlich kostenpflichtigen Erweiterungen Die Hexenkönigin, Jenseits des Lichts und Festung der Schatten. Für genügend Spielzeit über die Feiertage dürfte also gesorgt sein!

Worum es in Destiny 2 geht, dürften die meisten von euch zwar bereits wissen, aber wir wollen natürlich alle abholen: Der Online-Shooter vereint PvP- und PvE-Elemente und spielt in einem großen Sci-Fi-Universum. Ihr erstellt euren eigenen Helden, entscheidet euch für eine der drei Klassen und stürzt euch ins Geschehen - mal mit, mal gegen andere Spieler.

Im weiteren Spielverlauf wird das alles natürlich noch um einiges komplexer, etwa wenn ihr euren Spielstil durch eine der zahlreichen Subklassen spezialisiert oder euch in einen der anspruchsvollen Raids stürzt. Wenn ihr mehr zu Destiny 2 erfahren wollt, schaut mal hier vorbei:

Könnt ihr etwas mit dem heutigen Spielegeschenk im Epic Store anfangen oder müsst ihr auf die nächste Woche hoffen? Wenn ihr einen ganz persönlichen Wunschzettel an Epic schicken könntet: Welche Spiele stünden ganz oben auf der Liste? Was habt ihr euch in Sachen Gaming für die Feiertage vorgenommen? Schreibt uns eure Antworten gerne in die Kommentare!