Destiny 2: Entwickler geloben Besserung - »Wir haben euer Vertrauen verloren«

Tragen die Fans die Entwickler von Destiny 2 gemeinsam mit ihrem Werk auch weiter in die Zukunft?

Welch Schicksal erwartet Destiny 2 und damit wohl auch Bungie? Aktuell trübt sich der Rauch in der Wahrsagekugel sicherlich etwas ein, denn rund läuft es auf keinen Fall. Weshalb die Entwickler nun mit einem Blogpost um Entschuldigung bitten:

Wir wissen, wir haben euer Vertrauen verloren.

Wir arbeiten für euch auf, was das Problem ist und erläutern, welch hohen Ziele sich Bungie nun als Reaktion auf diese jüngste Krise gesteckt hat.

Was ist gerade bei Bungie los?

Über die internen Zustände können wir wenig sagen, aber das, was nach außen dringt und was die Spieler von den aktuellen Releases des Teams halten, spricht Bände:

Im Blogpost betonen die verbliebenen 650 Destiny-2-Entwickler sich deshalb auch zuletzt verstärkt umeinander sowie um die ehemaligen Kollegen gekümmert zu haben, denn:

Dies muss eine der schwersten Wochen in der Geschichte des Studios gewesen sein.

Hohe Ziele in Zukunft

Von hier an nehme sich Bungie vor, den kommenden DLC Die finale Form zu einer unvergesslichen Destiny-Erfahrung zu formen. Als Maßstab hierfür gelten die innerhalb der Marke angesehenen Addons Forsaken , The Witch Queen , und The Taken King .

In den kommenden Wochen will Bungie mehr zur kommenden, Ende November startenden neuen Season verraten. In der Weihnachtszeit folgt dann die Preisgabe der Vision für den einige Wochen später bereits zur Veröffentlichung anstehenden DLC.

Der Tag der Wahrheit für Destiny 2 und vielleicht auch für Bungie als Ganzes wird wohl der 27. Februar 2024 sein. Da soll nach aktuellem Stand Die finale Form erscheinen.

1:03 Destiny 2: Der erste Trailer zu The Final Shape bringt einen alten Bekannten von den Toten zurück

Der obige Trailer gewährt euch einen ersten Eindruck von Geschichte und Atmosphäre der nächsten Erweiterung. Wir nehmen euch direkt hierunter mit in die bunte Welt der Loot-Shooter und zeigen zum Beispiel, dass sich hier herzerwärmende Geschichten abspielen können.

Nun seid ihr dran! Wie steht ihr aktuell zu Bungie im Allgemeinen und Destiny 2 im Speziellen? Spielt ihr es noch oder verfolgt als Veteranen des Titels zumindest, was aktuell dort so abläuft? Oder ist es euch an sich egal? Welche Hoffnungen verbindet ihr mit dem kommenden Addon? Schreibt uns eure Meinung und Gedanken gerne in die Kommentare!