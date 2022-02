Kostenlos bei Epic: Für wen lohnt sich das neue Gratisspiel?

Diese Woche beschenkt euch Epic mit Windbound: Brave of the Storm. Der spannende Genremix aus Survival und Action-Adventure erinnert optisch zwar an Zelda: Breath of the Wild, ist in Wahrheit aber ein knallharter Kampf ums Überleben.

Wie lange gibt es das Spiel gratis im Epic-Store? Die Aktion läuft vom 10. bis zum 17. Februar 2022 und endet jeweils um 17:00 Uhr. Um euch Windbound dauerhaft sichern zu können, benötigt ihr ein Konto für den Epic Store.

Windbound: Alle Infos zur Epic-Gratisaktion

Darum geht's in Windbound: Brave of the Storm

Nach einem Schiffbruch werdet ihr an Land einer scheinbar einsamen Insel gespült. Sobald ihr euch wieder aufgerappelt habt, solltet ihr euch schleunigst daran setzen euch mit Materialien einzudecken und erste Werkzeuge zu craften. Denn genretypisch dreht sich alles ums Sammeln und Craften. Ihr seid jedoch nicht allein und müsst euch gegen fieses Geschmeiß zur Wehr setzen. Entsprechend sinnvoll ist es, Waffen herzustellen und Unterkünfte zu bauen, um in der Nacht geschützt zu sein.

Das klare Alleinstellungsmerkmal von Windbound ist, dass ihr ein Boot besitzt, mit dem ihr von einer Insel zur nächsten fahren könnt und dies sogar müsst, um in der Geschichte voranzuschreiten. Das Boot könnt ihr mit der Zeit weiter ausbauen und um sinnvolle Gegenstände erweitern. Wie zum Beispiel einen Schmelzofen, in dem ihr weitere Items herstellen könnt.

Unsere Preview zu Windbound: Wir haben zwar keinen Test, aber dafür eine Vorschau zu Windbound parat. Wie unsere Eindrücke vor Release des Spiels ausfallen, könnt ihr euch in dem folgenden Video angucken:

Reviews zu Windbound: Wie kam der Titel bisher an?

Die Meinungen zu Windbound sind eher durchwachsen, weshalb von den 623 Rezensionen bei Steam lediglich 57% positiver Natur sind. Auf Metacritic sieht es ähnlich aus. Aus den sieben Pressewertungen ergibt sich ein Durchschnittswert von 60 und aus den 17 Nutzerwertungen ein Score von 5.5. Kritisiert wird vor allem das repetitive Gameplay und die schwache Story.

Für wen eignet sich das aktuelle Epic-Gratisspiel?

Falls ihr große Fans von Segelbootsfahrten seid und euch nicht vor einem harten Überlebenskampf scheut, ist dieses Spiel wie für euch gemacht. Typische Survival-Elemente wie Crafting, Materialien sammeln und diese gewinnbringend einsetzen, indem ihr Waffen baut und euer Schiff verbessert, sind nämlich mit am Board.

Trotz alledem müsst ihr über so einige Schwächen hinweg sehen können, die eure Spielerfahrung etwas trüben könnte. Doch einem geschenkten Gaul schaut man ja bekanntlich nicht allzu detailliert ins Maul.

Habt ihr Windbound schon gespielt? Erzählt uns in den Kommentaren was ihr von dem Genremix haltet und welche Erfahrungen ihr gemacht habt!