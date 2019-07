Epic Store führt Cloud Saves ein, aber nur bei einzelnen Spielen

Dank Steam haben wir uns mittlerweile an bestimmte Komfort-Features wie Cloud Saves gewöhnt. Die fehlen zum Großteil im Epic Store momentan noch, wurden jetzt aber für die aktuellen Gratis-Spiele Moonlighter und This War of Mine integriert.

Auch wenn die beiden Spiele momentan die einzigen zu sein scheinen, spricht CEO Tim Sweeney von »ein paar Spielen« (Vielleicht meint er auch ein Paar), bei denen man Cloud Saves im Epic Store gerade ausprobiert.

Cloud saves are enabled for a couple of new games right now. We have a bit more work to do before rolling it out more widely.