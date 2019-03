Was tut sich in den nächsten Monaten beim Epic Store? Auf diese Frage haben wir nun konkrete Antworten, denn Epic Games hat eine Roadmap für kommende Features veröffentlicht (via PC Gamer).

Über ein von Epics Community-Koordinatorin Chenin Matthews gepflegtes Trello-Board kann jeder einsehen, was Epic Games in den kommenden Monaten vorhat. Dabei wird zwischen kurz- und langfristigen Plänen unterschieden. Außerdem werden stets die aktuellen Patch Notes sowohl für die Web-, als auch Client-Version des Epic Stores aufgelistet.

Nahe Zukunft (zwischen ein und drei Monate)

Folgende Features sollen im April kommen:

Erweiterte Suche nach Genre und Tags

Schnellerer Start des Offline-Modus

Besseres Installations-Management, das weniger Leistung fressen und einen schnelleren Start ermöglichen soll

Direkte Videos im Store statt Einbettung von YouTube-Videos

Überarbeitungen der Spiele-Seiten im Store mit mehr Informationen (wie DLCs oder Early-Access-Status)

Unterstützung von DLCs

Geplante Features für den Mai:

Cloud-Speicherstände

Schutz vor versehentlichen DLC-Käufen, wenn ihr das Hauptspiel gar nicht besitzt

Kompaktere Patches für Spiele (auf Basis von Fortnites Update-Technologie)

Nutzerbewertungen

Wunschlisten

Nachrichten-Feeds und Follow-Optionen, um Neuigkeiten bestimmter Spiele gezielt verfolgen zu können

Dynamische Preisgestaltung von Bundles, wenn ihr einzelne Spiele oder DLCs des Pakets bereits besitzt

Unterstützung weiterer Zahlungsmethoden

Unterstützung weiterer Währungen (beispielsweise australischer Dollar)

Anzeige der bisherigen Spielzeit

Mod-Unterstützung

Ingame-Overlay des Epic Stores, dient zur Vorbereitung weiterer Dienste wie Voice-Chat, Chat mit Freunden im Epic-Client und In-App-Mikrotransaktionen

Verbesserung der Spielebibliothek mit Sortier- und Filterfunktion, Möglichkeit zur Verschiebung von Dateien nach der Installation

Langfristige Ziele (Mehr als 6 Monate)

Achievements

Einkaufswagen im Store

Mobile-Zahlungsoptionen

Komplette Überarbeitung der sozialen Features und Menüs

Noch kein Datum festgelegt

Automatisierte Rückerstattungen (auch im Launcher)

Epic Store in arabischer Sprache

Release in Korea

Verschenken von Spielen

Start des Android-Stores

Mit einem Blick auf die Liste wird deutlich, dass Epic Games gegenüber aktuellen Stores wie Uplay, GOG.com und vor allem natürlich Steam noch kräftig aufholen muss. Laut Epic-Geschäftsführer Tim Sweeney wird der Kampf um die Kunden aber in erster Linie durch Exklusivtitel gewonnen.

