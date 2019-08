Neue Features des Epic Store: Cloud Save, Humble-Integration & mehr

Mehr Information und Funktionalität: Der Launcher des Epic Games Store bekommt mit dem August-Update einige Features, deren bisheriges Fehlen für viel Kritik von Seiten der Spieler sorgte.

Die wichtigste Neuerung ist dabei das Cloud Saving, das eure Speicherstände unabhängig von der Festplatteninstallation eines Spiels sichert und damit auch nach einer Deinstallation verfügbar hält. Allerdings ist das Feature noch nicht bei allen Spielen verfügbar - Epic arbeitet laut offiziellem Blogpost bereits daran und neue Spiele mit entsprechender Funktionalität werden ab Release Cloud Saves unterstützen.

Welche Titel die Cloud-Save-Möglichkeit bereits bieten und welche neuen Funktionen im Epic Games Launcher sonst noch hinzukommen, fassen wir im Folgenden für euch zusammen.

Im Laufe des August haben bereits folgende Spiele im Epic Launcher eine Cloud-Speicherfunktion erhalten:

Zusätzlich verfügen alle Spiele, die auch noch den Uplay-Launcher verwenden - wie zum Beispiel The Division 2 oder Anno 1800 - durch die Uplay-Anbindung bereits seit Release über Cloud Saving.

Update 16.08.2019, 18:33: Wie Epic Games auf Twitter mitteilte, kann »aufgrund technischer Limitationen« der Cloud-Dave-Support für Hyper Light Drifter derzeit nicht bereitgestellt werden.

