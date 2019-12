Epic Winter Sale angekündigt, dabei gibt's 12 Tage lang Gratis-Spiele

Neben Steam und GoG feiert dieses Jahr auch der Epic Games Store Weihnachten mit einer ganz besonderen Aktion. Während des Holiday Sales gibt es in dem Store neben reduzierten Preisen zusätzlich noch jeden Tag Bescherung, denn Epic verschenkt 12 Tage lang PC-Spiele aus ihrem Angebot.

Der Sale beginnt am 19. Dezember und wird 12 Tage lange andauern. Am 31. Dezember ist also Schluss. Exakte Uhrzeiten wurden von Epic Games bisher noch nicht bekannt gegeben.

Wie der Sale genau ablaufen wird, ist momentan ebenfalls noch unklar. In der Ankündigung spricht Epic wörtlich von »12 Tagen lang kostenlose Spiele«. Das kann natürlich bedeuten, dass jeden Tag ein Spiel gratis sein wird. Es könnten genauso gut aber auch mehrere Spiele pro kostenlos sein oder alle drei Tage ein neuer Gratis-Titel dazu kommen. Wir haben bei dem Publisher angefragt und warten noch auf eine Antwort, wie genau die Geschenk-Aktion verlaufen soll.

Es bleibt also abzuwarten, wie viele und vor allem welche Spiele Epic Ende des Jahres verschenken wird. Dabei handelt es sich im übrigen nicht nur um Test-Versionen. Ihr könnt die Spiele einfach gratis eurer Bibliothek hinzufügen und danach gehören sie für immer und ewig euch.

Wo gibt es sonst noch Winter Sales?

Wie eingangs erwähnt locken traditionell auch Steam und GOG während der Weihnachtszeit mit großen Winteraktionen. Während Steam sich noch ein wenig Zeit lässt, hat der Winter Sale auf GOG bereits begonnen. Hier könnt ihr euch eine kurze Übersicht über die Laufzeiten verschaffen:

Der Winter Sale auf GOG läuft vom 11. Dezember 2019 bis zum 2. Januar 2020 um 15:00 Uhr.

>>> Hier findet ihr alle Infos zum GOG Winter Sale