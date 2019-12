Normalerweise gibt es im Epic Games Store jede Woche ein neues Free Game, wenn wir Glück haben verschenken die Fortnite-Macher manchmal auch zwei Spiele auf einmal. Aktuell allerdings setzt der Epic Store während seines Winter Sales neue Maßstäbe was Weihnachtsgeschenke von Online-Händlern angeht:

Alle 24 Stunden gibt's im Epic Store ein neues Free Game! Das heißt, dass wir uns tagtäglich ein neues Gratis-Spiel in unsere Bibliothek laden und es auf ewig behalten können. Die neuen Titel werden immer um 17 Uhr bekannt gegeben, und stehen anschließend bis zum nächsten Tag um 17 Uhr zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Aktuell bekommt ihr dadurch Ape Out gratis. In dem Beat 'em Up von Devolver Digital kämpfen wir uns mit einem Gorilla aus der Topdown-Perspektive in die Freiheit. Die Action und die Kämpfe darin erinnern an Hotline Miami, dazu kommen aber noch zufallsgenerierte Level und ein überragender Jazz-Soundtrack. In unserem GameStar-Test hat Ape Out eine stolze Wertung von 82 erhalten.

Bis um 17 Uhr am 24. Dezember könnt ihr euch den Indie-Geheimtipp nun also für Lau abholen. Dafür müsst ihr im Epic Store nur auf den »Abrufen«-Button klicken und schon landet das Spiel in eurer Bibliothek. Welches Spiel dann als nächstes folgt, erfahren wir vorab noch nicht.

Welche Spiele gab es bereits als Free Games?

Die ersten kostenlosen Spiele habt ihr entweder schon in eure Bibliothek geladen oder aber verpasst. Denn die aktuelle Geschenk-Aktion mit ihren täglich wechselnden Gratis-Spielen läuft bereits seit dem 19. Dezember. Bislang hat Epic die folgenden Spiele als Geschenke angeboten:

Wir halten diesen Artikel jeden Tag aktuell und informieren euch immer pünktlich um 17 Uhr über das neue Gratis-Spiel aus dem Epic Store.

Mehr zum Thema