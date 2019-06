Riot kämpfte nach dem Release von Teamfight Tactics vielleicht mit Server-Problemen, aber das hinderte die Entwickler nicht daran, auch schon einen ersten Balance-Patch aufzuspielen - der fällt nur enorm klein aus. Gerade mal zwei Änderungen nimmt er vor. Und trotzdem ist er nicht zu verachten, denn eine davon betrifft den enorm beliebten Champion Garen! Die konkreten Patchnotes veröffentliche Senior Champion Designer August Browing auf Twitter:

We just patched these #TeamFightTatics changes out to live and PBE (6/27).



We're currently focusing on stabilization and bugfixing, so expect fewer balance adjustments over the next few weeks. pic.twitter.com/wiRrfUzpwI