Teamfight Tactics kurz nach Release schon wieder in LoL deaktiviert

Um fünf in der Nacht erschien am heutigen Donnerstag endlich Teamfight Tactics für League of Legends. Aber falls ihr zu solch später (oder früher?) Stunde noch nicht zum Spielen kamt und am Abend loslegen wolltet, müsst ihr nun noch etwas länger warten: Teamfight Tactics wurde in der EUW-Region wieder vom Server genommen. Die unerwartete Ankündigung zum Server-Status kommt vom führenden TFT-Entwickler Richard Henkel auf Twitter:

Hey folks,



As part of the journey of rolling globally, we've learned of an issue in EUW that requires us to disable TFT temporarily as we investigate the issue. Folks already in queue will still get matchmade, but we're going to prevent new people from jumping into the queue.