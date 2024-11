»Das ist das wahre Finale« - Alternatives Happy End für Arcane versetzt Fans in Euphorie

Teamfight Tactics schenkt uns das, was wir uns sehnlichst wünschen. Bildquelle: Riot

Es war kurz und intensiv. Arcane, die Netflix-Serie im Universum von League of Legends, hat nach zwei Staffeln in einem turbulenten Finale geendet, das die Fans aufgewühlt zurückgelassen hat. Aber auch wenn Arcane definitv zu Ende erzählt ist, verriet Riot immerhin noch andere Zukunftspläne.

Nichtsdestrotz sehnt sich die Community nach der ganzen Aufregung nach ein wenig Balsam für die Seele und Riot liefert prompt ein alternatives Ende für die Netflix-Serie nach - In einem Cinematic für Teamfight Tactics.

Es hätte alles so schön sein können

In zwei Teilen erschien ein neuer Animationsfilm für den Auto-Battler, der ebenfalls im League-of-Legends-Universum spielt. Darin unterhalten sich die kleinen Legenden zunächst aufgeregt über Arcane. Achtung: Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt und Angst vor Spoilern habt, solltet ihr euch jetzt ganz schnell die Augen zuhalten!

4:56 Arcane bekommt in Teamfight Tactics über Umwege doch noch ein Happy End

Autoplay

Anschließend versammeln sie sich vorm Fernseher, um gemeinsam die Serie zu schauen, doch das läuft rasch aus dem Ruder. Die fünf flauschigen Biester werden von der schwarzen Rose in den Fernseher gesogen und finden sich jetzt selbst in Arcane wieder.

So wohnen sie mehreren Szenen und legendären Kämpfen der Serie bei, und werden anschließend gejagt und in Ketten gelegt. Aber das war alles offenbar nur ein Fiebertraum, denn sie wachen unversehrt wieder im sicheren Wohnzimmer auf. Oder war es doch alles echt? Gerade vom Schreck erholt, wird den kleinen Freunden ausgerechnet von Vander eine Tasse Tee gereicht.

Neben ihm sind auch Vi, Powder, Jinx, Caitlyn und Ekko aus verschiedenen Zeitlinien anwesend, alle wohlauf. Die bezaubernde Zusammenführung wird noch einmal kurz Warwick und Victor gestört, nach einem Fingerschnipsen von Mel ist das aber kein Problem mehr. Jetzt steht einer ordentlichen Gruppenumarmung nichts mehr im Wege.

In den YouTube-Kommentaren ist man sich einig: Mit diesem Ende können wir leben.

User @hivenus-yay schrei(b)t: »DAS IST DAS ECHTE ENDE VON ARCANE, DANKE TFT«

User @doodlesbyalex8765 ist hin und weg: »Ich kann nicht glauben, dass wir Akt 4 bekommen haben, Leute«

User @kenjihanshin stimmt schon mal den Fan-Gesang ein: » ›DAS IST DAS KANONISCHE ENDE VON ARCANE‹ SINGEN WIR ALLE IM EINKLANG«

User @초승달-c7m sieht dieses Ende ebenfalls jetzt als gesetzt an: »Ich werde meinen Kindern erzählen, dass so Arcane Staffel 2 endete«

Arcane war ein wilder Ritt und wird vermutlich noch lange mietfrei in unseren Köpfen verweilen. Umso schöner ist es, dass mit diesen Clips zu Teamfight Tactics ein paar Wunden geschlossen wurden.

Wenn ihr wissen wollt, wie uns Arcane gefallen hat, dann schaut euch unbedingt die Kritik von Elena zur Serie an. Im Gegenzug könnt ihr uns auch eure Meinung mitteilen, indem ihr an der oben verlinkten Umfrage teilnehmt. So haben alle was davon!