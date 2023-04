5vs5-Ableger von Escape from Tarkov enthüllt Maps und Klassensystem in neuem Gameplay

Tarkov als Snack für zwischendurch? So etwas möchte die neue Standalone Variante Arena wohl werden.

Escape from Tarkov Entwickler Battlestate hat auf Twitter und per Teasertrailer eine Handvoll neue Informationshäppchen zu dem im vergangenen Sommer angekündigte standalone Spinoff ihres Erfolgsspieles preisgegeben. Hinter dem Titel Arena verbirgt sich eine 5vs5 Deathmatch-Variante für eine schnelle Runde zwischendurch.

Über mehrere Tweets verstreut, könnt ihr Einblicke der Schauplätze erhaschen. Im weiter unten eingeklinkten Teasertrailer ist auch kurz der Auswahlscreen der bisher bekannten Arenen zu sehen. Deshalb können wir nun auch die Namen der ersten fünf Maps auflisten:

Airpit

Sawmill

Equator

Bay-5

Bowl

Für wen ist Arena interessant? Escape from Tarkov genießt in der Gaming-Gemeinschaft den Ruf eines Titels, der Neueinsteiger wenig an die Hand gibt und dafür mit ihnen umso härter ins Gericht geht. Zudem ist das Potenzial für Frust in den Matches des PvPvE-Shooters groß, da bei jedem Durchgang wertvoll erkämpfte Ausrüstung verloren gehen kann.

Obendrein dauern die Partien verhältnismäßig lange, beziehungsweise ist die Dauer einer Runde nur schwer im Vorfeld einzuschätzen. Arena soll hier berechenbarer und eher für die kleine Shooter-Pause zwischendurch geeignet sein, quasi ein Tarkov-Snack.

Eindrücke vom Gameplay sowie auch weitere Ansichten vom Karten- und Klassenauswahlschirm könnt ihr im neuen Teasertrailer begutachten:

0:48 Erster Einblick ins Klassen- und Mapsystem von Escape from Tarkov Arena

Klassen und Ausrüstung in Arena

Die Klassen unterteilen sich folgendermaßen:

Assault

CQB

Scout

Marksman

Ein Ausschnit des Klassenbildschirmes von Escape from Tarkov Arena.

Jede Klasse kommt zusätzlich mit einer ganzen Reihe an Ausrüstungssets daher. Denn im Gegensatz zur Standard-Variante von Tarkov bringt ihr keine eigens gekaufte oder gefundene Ausrüstung mit aufs Schlachtfeld. Ihr wählt euch einfach das Alter Ego aus, das euch gerade am ehesten anspricht, und springt in eine Arena-Partie.

Allerdings wird das Tarkov typische Gameplay nicht komplett über Bord geworfen: Elemente wie Inventarmanegement oder das Modifizieren eurer Waffen bleibt erhalten.

Besitzer der Escape from Tarkov: Edge of Darkness Limited Edition erhalten übrigens ohne weitere Kosten Zugriff auf Arena, sobald es erscheint. Alle anderen müssen nochmal zahlen. Wann die neue Standalone-Spielart des Shooters erscheint, ist unklar. Hierzu hat Battlestate bisher keine Aussagen getätigt.

Was denkt ihr? Gefällt euch der neue Ansatz von Escape from Tarkov Arena? Oder lässt euch diese flottere Variante des an sich eher langsamen Spieles kalt? Und gefallen euch die ersten Eindrücke von den Karten? Teilt eure Sicht der Dinge gerne in den Kommentaren mit!