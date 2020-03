Unsichtbare Cheater in Escape from Tarkov klauen euer Inventar leer

In Escape from Tarkov treiben zuletzt vermehrt Cheater ihr Unwesen, die eine Art Unsichtbarkeits-Hack anwenden und euch unbemerkt euer Inventar leerklauen. Auf Reddit machen mehrere Posts die Runde, die sich mit der Problematik befassen.

Hier könnt ihr sehen, wie einer dieser Cheater plötzlich aus dem Nichts auftaucht, als seine Unsichtbarkeit anscheinend kurzfristig ihren Dienst quittiert:

Auch auf Youtube hat ein Spieler sein Leid geklagt. Dem armen Kerl wurde seine gemoddete M4 von einem dreisten Cheater mitten im Raid direkt aus den Händen geklaut. Wir haben das Video für euch eingebettet:

Indes hat sich der Chef von Entwickler Battlestate Games, Nikita Buyanov, auf Reddit zu den neuerlichen Problemen mit Cheatern geäußert. Demnach habe man bereits »Gegenmaßnahmen in die Wege geleitet«, um zum einen die Cheater zu bannen und zum anderen die Ursachen zu beheben.

Update vom 11.03.2020 um 17:00

Battlestate Games hat inzwischen einen Patch aufgespielt, der das Problem beheben soll:

This last server update actually was focused on fixing character looting exploit, which was used by cheaters (they were also banned). We're continuing to improve the game in terms of fixing exploits and refining anticheat measures as this is the highest priority for us https://t.co/tPeJ9Bo7E8