Heute startet der teuerste Netflix-Film aller Zeiten: Electric State hat 320 Millionen Dollar verschlungen und ist ein riesiger Kritiker-Flop

Netflix hat absurd viel Geld in die Sci-Fi-Adaption von The Electric State investiert. Ob sich das gelohnt hat? Bildquelle: Netflix

The Electric State zeigt, was die Avengers-Regisseure mit einem Budget von 320 Millionen US-Dollar anstellen können. Wenn es nach den Reviews der Presse geht: Nicht allzu viel.

Der aktuell teuerste Netflix-Film aller Zeiten wurde von Kritikern in der Luft zerrissen und steht aktuell auf Rotten Tomatoes bei einem mauen Durchschnittswert von 19 Prozent. Autsch.

Und das, obwohl Joe und Anthony Russo im Marvel Cinematic Universe ein echtes Händchen für episches Story-Telling bewiesen haben, sich mit The Electric State einer beliebten Sci-Fi-Vorlage widmeten und dafür einen Haufen Stars versammelt haben.

Was ist also schief gelaufen? Zum Netflix-Release von The Electric State am 14. März 2025 liefern wir euch einen kompakten Überblick.

Alles, was ihr zum Release von The Electric State wissen solltet

Die Story

Worum geht es in The Electric State? Der Film basiert auf dem gleichnamigen Bildband des schwedischen Künstlers Simon Stålenhag. Fairerweise fällt der aber wesentlich düsterer und atmosphärischer aus, als es die Trailer zur Netflix-Adaption versprechen. Statt postapokalyptischer Melancholie dominieren Actionfilm-Humor und flotte Sprüche. Daran störten sich bereits Fans der Vorlage.

Die Handlung des Films setzt aber zumindest auf eine ähnliche Prämisse. In einer alternativen Version der 90er-Jahre wurden Roboter nach einer Revolution in eine Exklusionszone verbannt. Dort vermutet die junge Michelle (Milly Bobby Brown) ihren verschwundenen Bruder und wird auf ihrer Suche von dem Schmuggler Keats (Chris Pratt) unterstützt.

Wer die Arbeit von Simon Stålenhag kennt, den dürfte der Look der Netflix-Adaption von The Electric State eher irritieren. Bildquelle: Simon Stålenhag/Netflix

Cast und Regie

Wer steht vor und hinter der Kamera? The Electric State wurde von Joe und Anthony Russo inszeniert, die für das Marvel Cinematic Universe ein paar der besten Superhelden-Filme verantworteten. So zum Beispiel Captain America: The Winter Soldier, Civil War, Avengers: Infinity War und Endgame.

Ihre darauffolgenden Produktionen wie Cherry oder The Gray Man ließen bei Kritikern und Zuschauern aber eher zu wünschen übrig. Jetzt steht ihre Rückkehr zu Marvel an, denn bei Avengers: Doomsday und Secret Wars führen die Brüder abermals Regie.

Zum Cast von The Electric State zählen wiederum ein paar der bekanntesten Schauspieler Hollywoods. Unter anderem Millie Bobby Brown (Stranger Things), Chris Pratt (Guardians of the Galaxy), Woody Harrelson (Ture Detective), Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once), Giancarlo Esposito (Breaking Bad), Colman Domingo (Sing Sing), Stanley Tucci (Die Tribute von Panem), und Alan Tudyk (Rogue One).

2:11 The Electric State: Seht den finalen Trailer zum absurd teuren Netflix-Film der Avengers-Regisseure

Autoplay

Die Reviews der Presse sprechen eine klare Sprache

Was sagen Kritiker zu The Electric State? Wer seitens der Presse nach positiven Stimmen zu The Electric State sucht, muss tief graben. Der Film wird als seelenlos und uninspiriert bezeichnet, während selbst die Inszenierung enttäuscht. Auch die Action und der Humor wollen nicht so wirklich zünden, während die vorhersehbare Story maximal vor sich hin plätschert.

Kritiker bemängeln ebenfalls, dass man aus einer eigentlich interessanten Vorlage austauschbares und willkürliches Popcorn-Kino gemacht hat. Aktuell steht The Electric State auf Rotten Tomatoes bei mageren 19 Prozent. Mehr dazu könnt ihr in unseren ausführlichen Pressespiegel nachlesen.

Ein (absurd) teurer Spaß

Warum ist The Electric State so verflucht teuer? Ihr habt es euch vielleicht schon gefragt, aber nein, Netflix hatte für die Sci-Fi-Adaption ursprünglich wohl kein so absurd hohes Budget von 320 Millionen US-Dollar eingeplant.

Laut einem Bericht von WorldOfReel sei das viel eher das Resultat einer zähen und komplizierten Produktionsgeschichte. Im November 2022 mussten die Dreharbeiten zum Beispiel aufgrund des Todes eines Crewmitglieds unterbrochen werden. Später folgten mehrmalige und exzessive Nachdrehs, die das Budget immer weiter aufblähten.

Außerdem kommt bei The Electric State sehr viel CGI zum Einsatz, während man auf große Star-Power unter anderem auch in Sprechrollen setzt. Mit einem Budget von 200 Millionen US-Dollar kommt der vorangegangene Netflix-Film The Gray Man zum Beispiel verhältnismäßig günstig daher.

Jetzt wisst ihr Bescheid und auch, worauf ihr euch mit The Electric State einlässt. Der absurd teure Sci-Fi-Film läuft seit dem 14. März 2025 bei Netflix im Abo. Wir wollen dazu natürlich eure Meinung wissen: Interessiert ihr euch für The Electric State oder habt ihn vielleicht sogar schon gesehen? Schreibt es uns in die Kommentare.