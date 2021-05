Im Euro Truck Simulator 2 und American Truck Simulator konnten Spieler bisher nur über eine inoffizielle Mod im Multiplayer gemeinsam auf Tour gehen. Die Entwickler von SCS Software kündigen nun einen eigenständigen Multiplayer für die Truck-Simulationen an. Die erste Open Beta läuft bereits. Wie ihr teilnehmen könnt und was den Multiplayer so besonders macht, erfahrt ihr hier.

Offizieller Multiplayer für ETS 2 und ATS

In der Community gab es immer wieder den Wunsch nach einem Multiplayer für beide Titel. Dank einer inoffiziellen Mod war das Zusammenspielen auch möglich, allerdings mit einigen Abstrichen. Die Server waren oft überlastet und es gibt bis heute keinen KI-Verkehr. Auch Spieler, die sich nicht an die Verkehrsregeln hielten und nur über Umwege gemeldet werden konnten, verdarben den Spaß an der Multiplayer-Mod.

Das verspricht der offizielle Multiplayer: Entwickler SCS Software hat in einem Foren-Beitrag nun eine Konvoi-Funktion für acht Spieler im Multiplayer angekündigt. In dem ist es euch möglich, die gleiche Fracht zum Bestimmungsort zu fahren. Dadurch entfällt eine lange Suche nach der passenden Fracht und dem gleichen Zielort. Der Multiplayer befindet sich nach Aussage der Entwickler noch in einer frühen Phase.

Doch bereits jetzt gibt es einige Features, die Lust auf den Mehrspieler-Modus machen. Das erwartet euch mit dem Experimentellen Beta 1.41 Update:

Jeder Spieler kann eine private Session für bis zu 8 Mitspieler eröffnen

Möglichkeit Aufträge und Jobs zu synchronisieren

Synchronisierter KI-Verkehr

Zeit und Wetter synchronisiert

Fahrzeuglackierungen, Truck- und Kabinenaccessoires sind synchronisiert

Kommunikation im Spiel per CB Radio, Schnellantworten oder Textchat

So nehmt ihr an der Open Beta teil

Zum aktuellen Zeitpunkt läuft die Open Beta für den Multiplayer nur für den American Truck Simulator. Nach einem erfolgreichen Test ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch der Euro Truck Simulator 2 die Konvoi-Funktion und den damit verbundenen Multiplayer erhält.

So aktiviert ihr den Beta Zugang für ATS bei Steam:

Sucht in eurer Steam-Bibliothek den American Truck Simulator und wählt ihn aus

Rechtsklick auf »Eigenschaften«

Im neuen Fenster wählt ihr »Betas«

Fügt im unteren Feld das Passwort XZo2orrgbG92XMQ ein und bestätigt.

Hat alles geklappt, bestätigt ihr mit einem Klick auf »Ok« und die Version 1.41 Update Experimental Beta (Convoy) wird heruntergeladen. Nach dem Download könnt ihr direkt loslegen. Falls ihr auf der Suche nach weiteren Simulatoren im Multiplayer seid, haben wir für euch eine passende Übersicht zusammengestellt:

Einschränkungen und bekannte Probleme in der Beta

Die Open Beta hat einige Einschränkungen. Zum aktuellen Zeitpunkt könnt ihr den neuen Multiplayer wie gesagt nur im American Truck Simulator testen. Außerdem werden Mods nicht unterstützt und Spieler können nur beitreten, wenn sie die Fracht- und Map-DLCs wie den Host installiert haben.

Eine weitere Einschränkung sind Spezialtransporte, diese sind in der Beta nicht möglich. Habt ihr im Singleplayer einen solchen Job aktiv, könnt ihr keiner Multiplayer-Sitzung beitreten. Ob es in Zukunft möglich sein wird, auch Spezialtransporte durchzuführen, ist aktuell nicht bekannt.

Gut vorstellbar wäre, dass in Zukunft mehr als acht Spieler zusammen im Konvoi auf Tour gehen können und Mods unterstützt werden. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Was haltet ihr von der Ankündigung? Freut ihr euch auf gemeinsame Fahrten im ETS 2 und ATS? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.