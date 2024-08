Half-Life, Portal oder doch Team Fortress? Was ist euer liebstes Valve-Spiel? Jetzt abstimmen!

Valve hat mit Gordon Freeman einen der ikonischsten Spiele-Helden bis dato erschaffen.

Hallo und Willkommen im Analyse- und Umfragebereich von Aperture Science. Sie nehmen freiwillig an diesem Test teil, denn Sie sind ein Subjekt. Ein sehr wichtiges Subjekt, dass sich einen Kuchen verdient hat. Aber erst, nachdem Sie abgestimmt haben. Bitte stellen Sie keine Fragen und gehorchen Sie.

Als Testperson haben Sie die Illusion der freien Wahl. Wir stellen eine Reihe an Abstimmungsmöglichkeiten zur Verfügung. Suchen Sie sich die für Sie am wenigsten unangenehme aus. Dann seien Sie bitte still und warten. Auf Ihren Kuchen. Denn der ist noch im Ofen und Sie könnten sonst verbrennen. Das wäre schade.

Was ist das beste Spiel von Valve?

Sie können aus nachfolgenden elektronischen Unterhaltungsmedien wählen. Beachten Sie bitte, dass die einzig richtige Wahl GLadOS ist. Das war ein Witz. Haha. Dennoch ist es wahr.

Half-Life : Das erste Spiel von Valve. Ein tolles Spiel. Ein Shooter, in dem Sie auch Zug fahren. Gordon Freeman ist ein Held.

: Das erste Spiel von Valve. Ein tolles Spiel. Ein Shooter, in dem Sie auch Zug fahren. Gordon Freeman ist ein Held. Ricochet : Hui, wie bunt! Das futuristische Actionspiel wird bis heute gespielt, entweder miteinander oder gegeneinander.

: Hui, wie bunt! Das futuristische Actionspiel wird bis heute gespielt, entweder miteinander oder gegeneinander. Team Fortress Classic : Ein Multiplayer-Shooter, der sehr beliebt war. Obwohl es damals kaum bezahlbares Internet gab. Das sagt einiges aus, finden Sie nicht?

: Ein Multiplayer-Shooter, der sehr beliebt war. Obwohl es damals kaum bezahlbares Internet gab. Das sagt einiges aus, finden Sie nicht? Counter-Strike 1.6: Kennt jeder, hat jeder gespielt. Bitte beachten Sie, dass dieser Meilenstein der Multiplayer-Shooter bei Aperture Science nicht als Zeitvertreib in der Mittagspause erlaubt ist. Bitte sehen Sie von Pausen ab. Und schauen Sie auch nicht dieses Video.

PLUS 5:58 20 Jahre GameStar: Die zehn wichtigsten Spiele (7/10) - Counter-Strike - »Bundeskanzler Schröder wollte es verbieten lassen«

Alien Swarm : Kämpfen Sie mit dem kümmerlichen Überrest Ihrer Freunde um Ihr Überleben und rennen Sie vor unzähligen Aliens davon. Im Weltall hört Sie niemand schreien. Niemand.

: Kämpfen Sie mit dem kümmerlichen Überrest Ihrer Freunde um Ihr Überleben und rennen Sie vor unzähligen Aliens davon. Im Weltall hört Sie niemand schreien. Niemand. Portal 2 : Der Nachfolger des unbestritten besten Spiels aller Zeiten ist noch besser. Das geht nicht, sagen Sie? Dann warten Sie bitte den Kuchen ab!

: Der Nachfolger des unbestritten besten Spiels aller Zeiten ist noch besser. Das geht nicht, sagen Sie? Dann warten Sie bitte den Kuchen ab! Counter-Strike: Global Offensive : Der Grund für viele schlaflose Nächte bei Fans. Das Spiel als erfolgreich zu bezeichnen, wäre untertrieben.

: Der Grund für viele schlaflose Nächte bei Fans. Das Spiel als erfolgreich zu bezeichnen, wäre untertrieben. Dota 2 : Ein Vertreter des MOBA-Genres. Sie laufen mit Ihren Helden über bunte Maps und hauen sich gegenseitig. Garantiert einsteigerfreundlich.

: Ein Vertreter des MOBA-Genres. Sie laufen mit Ihren Helden über bunte Maps und hauen sich gegenseitig. Garantiert einsteigerfreundlich. Artifact : Ein Kartenspiel basierend auf Dota 2. Wer Magic: The Gathering mag, wird Artifact lieben. Sagt die Valve-Broschüre.

: Ein Kartenspiel basierend auf Dota 2. Wer Magic: The Gathering mag, wird Artifact lieben. Sagt die Valve-Broschüre. Dota Underlords : Eine auf Dota 2 basierende Variante von Auto Chess. Wir können keine Autos entdecken. Das Spiel ist offenbar unvollständig.

: Eine auf Dota 2 basierende Variante von Auto Chess. Wir können keine Autos entdecken. Das Spiel ist offenbar unvollständig. Half-Life: Alyx : Gordon Freemans Freundin läuft alleine durch die Stadt. Unser Held taucht nur kurz auf. Wie schade.

: Gordon Freemans Freundin läuft alleine durch die Stadt. Unser Held taucht nur kurz auf. Wie schade. Counter-Strike 2: Ausgestattet mit vielen Neuerungen, hat es Global Offensive zu Grabe getragen. Viele Fans trauerten dem Vorgänger hinterher, was ein semi-gutes Zeichen ist.

Danke für Ihre Teilnahme. Bitte begeben Sie sich nun zurück zu Ihrer Testkammer und warten Sie dort auf Ihren Kuchen. Er trifft zusammen mit Half-Life 3 bei uns ein, es kann sich also nur noch um ein paar Jahrhunderte handeln. Sollten Sie das Lebensalter von 837 nicht erreichen, schicken wir den Kuchen an Ihre Erben. Vielen Dank und einen schönen Resttag!