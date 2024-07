Die Würfel sind gefallen: Eure Antwort auf »Pen&Paper oder Brettspiel?« ist absolut eindeutig

Was schneidet bei euch besser ab? Pen&Paper oder Brettspiele?

In unserer Tabletop-Themenwoche haben wir alles rund ums analoge Spielen auseinandergenommen und ungehemmt über die besten Regelwerke und die innovativsten Brettspielideen berichtet. Denn bei einem sind wir uns sicher: Tabletop-Spiele verwandeln die fantastischsten Geschichten in Realität.

Am Ende gab es nur noch eine Frage zu klären: Was mögt ihr jetzt eigentlich lieber? Pen&Paper, Spielkarten oder doch klassische Brettspiele? Ihr habt fleißig abgestimmt, jetzt ist es an der Zeit, eure Entscheidung zu verkünden!

Pen&Paper oder Brettspiel: Das ist euer Tabletop-Favorit

Mit 43 Prozent sind viele von euch klare Pen&Paper-Rollenspiel-Fans. Ihr seid der Meinung, dass die besten Geschichten im Kopf entstehen und nichts über die schier endlosen Möglichkeiten einer aufregenden Runde geht.

5:45 Was ist Pen&Paper? Unser Experte klärt die Grundlagen

Aber auch die klassischen Brettspiele kommen ganz gut bei euch weg. Manchmal ist weniger eben mehr und mit der Familie ein Cthulhu-Abenteuer zu spielen, ist ja vielleicht auch irgendwie merkwürdig. Da kann auch mal ein Monopoly herhalten. Oder ihr wagt euch natürlich an die großen Bocken wie Gloomhaven!

Zu den Nischen innerhalb der Nische zählen laut eurer Abstimmung ganz klar Miniatur-Strategie-, Karten- und Erzählspiele. Ihr habt eben einen besonderen Geschmack!

Das sind alle Ergebnisse unserer Umfrage

Pen&Paper! Nichts geht über Würfel, Stift und Zettel ( 43% , 654 Abstimmungen)

, 654 Abstimmungen) Brettspiele! Würfel ja, aber ich hab keine Lust auf Schauspiel ( 27% , 413 Abstimmungen)

, 413 Abstimmungen) Nein, bitte, ich opfere euch meinen Lieblingswürfel, aber ich will mich nicht entscheiden müssen! ( 17% , 253 Abstimmungen)

, 253 Abstimmungen) Miniatur-Strategie! Am liebsten führe ich Modell-Armeen in die Schlacht ( 9% , 129 Abstimmungen)

, 129 Abstimmungen) Kartenspiele! Mehr Magic braucht das Land ( 2% , 33 Abstimmungen)

, 33 Abstimmungen) Erzählspiele! Wie Pen&Paper ohne Würfeln, nur Storytelling ( 1% , 21 Abstimmungen)

, 21 Abstimmungen) Nichts von alledem kann mich begeistern. (1%, 14 Abstimmungen)

Nicht allen fiel die Entscheidung leicht

In den Kommentaren habt ihr uns gezeigt, wie schwer es ist, eine Wahl zu treffen. User Chris_Hoonoes kann beispielsweise jedem Tabletop etwas abgewinnen:

Boah... alles cool. Wobei ich persönlich reine Storytellingspiele ans Ende der Liste setzen würde. Ich brauch Mechaniken! Aktuell fahr ich total auf kooperative Brettspiele ab (hat jemand Dorfromantik gesagt?), hab wieder mit Waaaaagh-hammer angefangen (jaja, Gork ist stark in diesem da) und hab übelst Bock in Pen&Paper reinzuschnuppern. Deswegen, hier, nehmt meinen Lieblingswürfel, ich mag mich nicht entscheiden.

Zum Glück müssen wir am Ende nicht wirklich eine Wahl treffen. Ob wir uns mit unserer Abenteuergruppe in die nächste monatelange D&D-Kampagne stürzen oder uns einfach nur langweilige Zugfahrten mit Exploding Kittens versüßen wollen: Es gibt Tabletop-Unterhaltung für jede Lebenslage. Und so klar lassen sich die Genres sowieso nicht immer voneinander trennen (wir meinen dich, Munchkin!).

Wie sieht’s aus: Hättet ihr dieses Ergebnis erwartet? Welche Pen&Papers und Brettspiele könnt ihr weiterempfehlen?