30 Jahre Pokémon: Mit welcher Edition habt ihr eure Reise als Trainer gestartet?

Welchem legendären Pokémon seid ihr als Erstes nachgejagt?

Ash wäre, wenn er normal gealtert wäre, heute 40 Jahre alt. Damit hat er bereits einiges an Lebenserfahrung auf dem Buckel und das Gleiche können wir bestimmt auch von euch behaupten!

Mit Pokémon Rot und Blau (beziehungsweise Grün in Japan) startete 1996 eines der größten Videospiel-Franchises unserer Geschichte. Der zehnjährige Ash machte sich damals auf, um zum besten Pokémon-Trainer aller Zeiten zu werden.

Jetzt wollen wir von euch wissen: Wart ihr damals dabei oder seid ihr erst später eingestiegen?

Stimmt jetzt ab!

Zur Auswahl stehen die Editionen der Hauptreihe inklusive Remakes. Spin-Offs, wie Pokémon Ranger, Mystery Dungeon oder Arceus haben wir einmal ausgeklammert. Falls eines davon eure erste Reise in die Welt der Taschenmonster war, wählt »Spin-Off« aus und schreibt uns das genaue Spiel in die Kommentare!

Pokémon im Schnelldurchlauf

Um euch ein wenig auf die Sprünge zu helfen, fassen wir noch einmal kurz zusammen, was jede Generation so zu bieten hatte.

Rot, Blau und Gelb (1996 bis 1998 auf dem Game Boy): Los ging es mit Rot und Grün in Japan. Letzteres wurde für den europäischen und amerikanischen Markt in Blau umgewandelt. Damals warteten 151 Pokémon auf euch und ihr musstet euch mit Team Rocket in der Region Kanto abrackern.

So einfarbig sah Pokémon in den 90ern noch aus.

Gold, Silber und Kristall (1999 bis 2002 auf dem Game Boy Colour) : Hier kamen 100 Taschenmonster obendrauf. Als frischgebackener Trainer habt ihr Johto erneut vor Team Rocket bewahrt. Neu war hier außerdem ein Tag-Nacht-Zyklus, der sich an der Echtzeit orientierte.

: Hier kamen 100 Taschenmonster obendrauf. Als frischgebackener Trainer habt ihr Johto erneut vor Team Rocket bewahrt. Neu war hier außerdem ein Tag-Nacht-Zyklus, der sich an der Echtzeit orientierte. Rubin, Saphir und Smaragd (2002 bis 2006 auf dem Game Boy Advance) : Die nächsten Editionen brachten 135 neue Pokémon ins Universum, genauer gesagt in die Region Hoenn. Hier habt ihr euch wahlweise mit Team Magma, Aqua oder beiden gleichzeitig angelegt. Diese Generation hat zudem Doppelkämpfe eingeführt.

: Die nächsten Editionen brachten 135 neue Pokémon ins Universum, genauer gesagt in die Region Hoenn. Hier habt ihr euch wahlweise mit Team Magma, Aqua oder beiden gleichzeitig angelegt. Diese Generation hat zudem Doppelkämpfe eingeführt. Diamant, Perl und Platin (2006 bis 2010 auf dem Nintendo DS): Pokémon machte die ersten Schritte Richtung 3D. In Sinnoh fandet ihr 107 neue Pokémon und stellt euch Team Galaktik. Über die Global Trade Station konntet ihr weltweit Pokémon tauschen und gegen andere Trainer antreten.

1:22 Pokémon Platin zeigt im Trailer die Zerrwelt und nimmt euch mit auf einen Nostalgietrip

Autoplay

Schwarz und Weiß (2010 auf dem Nintendo DS) : Die nächste Generation spielt in der Einall-Region und damit das erste Mal in einer Großstadt. Hier kamen 156 neue Pokémon dazu, die Taschenmonster vergangener Editionen suchte man während der Hauptstory des Spiels aber vergebens. Dieses Mal habt ihr euch Team Plasma entgegengestellt. Zu neuen Funktionen gehörten zum Beispiel Dreier- und Reihum-Kämpfe.

: Die nächste Generation spielt in der Einall-Region und damit das erste Mal in einer Großstadt. Hier kamen 156 neue Pokémon dazu, die Taschenmonster vergangener Editionen suchte man während der Hauptstory des Spiels aber vergebens. Dieses Mal habt ihr euch Team Plasma entgegengestellt. Zu neuen Funktionen gehörten zum Beispiel Dreier- und Reihum-Kämpfe. Schwarz und Weiß 2 (2012 auf dem Nintendo DS) : Statt einer verbindenden Edition gab es direkte Fortsetzungen für Schwarz und Weiß. Die Handlung in der gleichen Gegend wurde weitergestrickt und beherbergte 301 Pokémon aus allen bisher erschienenen Serienteilen.

: Statt einer verbindenden Edition gab es direkte Fortsetzungen für Schwarz und Weiß. Die Handlung in der gleichen Gegend wurde weitergestrickt und beherbergte 301 Pokémon aus allen bisher erschienenen Serienteilen. X und Y (2013 auf dem Nintendo 3DS) : Hier seid ihr in der Region Kalos unterwegs gewesen und habt 72 neue Pokémon gefangen. Die Verbrecherorganisation, der ihr in dieser Edition das Handwerk gelegt habt, heißt Team Flare. Außerdem wurde die Mega-Entwicklung eingeführt.

: Hier seid ihr in der Region Kalos unterwegs gewesen und habt 72 neue Pokémon gefangen. Die Verbrecherorganisation, der ihr in dieser Edition das Handwerk gelegt habt, heißt Team Flare. Außerdem wurde die Mega-Entwicklung eingeführt. Sonne und Mond (2016 auf dem Nintendo 3DS): Pokémon entführte euch in die tropische Alola-Region, in der manche Pokémon neue Farbgebungen aufwiesen: die Alola-Form. Statt Arenaleiter zu besiegen, habt ihr hier zudem Insel-Prüfungen absolviert.

1:34 Pokémon Sonne & Mond - Trailer mit legendären Pokémon und Traineranpassung

Schwert und Schild (2019 auf der Nintendo Switch) : In der Region Galar habt ihr euch wieder Arenaleitern und dem Rüpelteam Yell gestellt. Mit der Dynamaximierung gewannen eure Schützlinge ab hier an Größe und Stärke. In Viererteams konntet ihr an sogenannten Dyna-Raids teilnehmen.

: In der Region Galar habt ihr euch wieder Arenaleitern und dem Rüpelteam Yell gestellt. Mit der Dynamaximierung gewannen eure Schützlinge ab hier an Größe und Stärke. In Viererteams konntet ihr an sogenannten Dyna-Raids teilnehmen. Karmesin und Purpur (2022 auf der Nintendo Switch): Als Trainer habt ihr in der Region Paldea eine Akademie besucht, euch auf Schatzsuche begeben und euch um Team Star gekümmert. Die aktuellsten Editionen haben euch außerdem eine offene Welt erkunden lassen.

Die Geschichte von Pokémon ist wirklich lang und trotzdem ist die ganze Zeit wie im Fluge an uns vorbeigezogen. Wie war es denn bei euch? Habt ihr eure Heldenreise mit Glurak begonnen? Wart ihr in Sinnoh unterwegs oder hat Pokémon euch erst in den letzten Jahren gekriegt?

Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Teilt uns doch auch gleich eure Lieblingsedition mit, wenn das nicht ohnehin eure erste war.