Der schon 2012 veröffentlichte Euro Truck Simulator 2 wird auch heute noch immer wieder mit Updates und Map-Erweiterungen versorgt. Zuletzt sollte das Addon Heart of Russia erscheinen, und euch auf russischen Straßen fahren lassen. Angesichts des andauernden russischen Angriffskriegs auf die Ukraine haben die Entwickler jetzt jedoch beschlossen, Heart of Russia nicht zu veröffentlichen.

Stellungnahme der Entwickler

In einem Blogpost verkünden die Entwickler von SCS Software ihre Entscheidung, die Veröffentlichung von Heart of Russia zu stoppen. Am 24. Februar 2022 - dem Tag des Kriegsbeginns - sei die Erweiterung nur wenige Wochen von der Fertigstellung entfernt gewesen. Die Nachricht von der Invasion Russlands sei ein Schock für die Entwickler gewesen.

In Reaktion auf die Nachrichten veröffentlichte SCS Software dann ein Ukraine-Skin-Paket, dessen Erlöse an humanitäre Hilfe in der Ukraine gespendet wurden. Laut den Entwicklern verkaufte sich das Paket insgesamt 85.000 Mal. Mit so einer Aktion steht SCS Software übrigens nicht alleine da. Nach Beginn des Krieges folgte eine Welle von Solidaritätsbekundungen und Spendenaktionen aus der Spieleindustrie:

In den letzten Monaten haben sich die Entwickler dann auch Gedanken gemacht, wie sie mit dem fast fertigen Russland-DLC für den Euro Truck Simulator 2 umgehen. Nun seien sie zu einem Ergebnis gekommen:

Bei der Entwicklung unserer Spieler versuchen wir möglichst unpolitisch zu bleiben, um unsere Spieler rund um die Welt vor alltäglichen Kontroversen zu schützen. Uns gefällt die Idee, dass unsere gemeinsame Leidenschaft für eine Simulation Menschen miteinander verbindet und es möglich macht, ein benachbartes Land friedlich zu besuchen. [...] Aber da unser DLC Heart of Russia direkt Russland betrifft, und weil so viele Menschen leiden, haben wir uns entschlossen von der Veröffentlichung des DLC abzusehen, damit niemand diese als Unterstützung oder auch nur Tolerierung des Angriffs wahrnimmt.

Allerdings sei es noch möglich, dass der DLC zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht wird. Wenn der Krieg vorbei sei, und in der Ukraine die Zeit des Wiederaufbaus und der Heilung gekommen sei, dann werde man versuchen, Heart of Russia eine Rolle in diesem Heilungsprozess zukommen zu lassen.