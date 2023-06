Europa Universalis 4 legt per DLC nochmal für Hobby-Historiker nach, die Geschichte atmen

Wer mehr über Chinas Geschichte lernen will, sollte sich die neuen EU4-DLCs anschauen.

Europa Universalis 4 kennt seine Kernzielgruppe ganz genau: Geschichtsbegeisterte mit endlos viel Geduld, denen es nichts ausmacht, auch nach 300 Stunden noch als Anfänger zu gelten. Ihr gehört dazu? Dann gibt es jetzt spannende DLC-Neuigkeiten für euch.

Die zahlreichen Addons und Erweiterungen mit Zusatzinhalten kennt ihr ja sicher schon zur Genüge, immerhin machen die den Großteil des Spiels aus. Doch Paradox hat jetzt eine neue Art DLC angekündigt: Diese »History Lessons« sollen euer Wissen über die Weltgeschichte vertiefen.

Das steckt hinter den neuen Podcast-DLCs für EU4

Was sind die History Lessons? Grundsätzlich sind sie ein Musik-DLC, aber statt Melodien bringen sie episodische Podcasts ins Spiel. Darin erklären euch Experten spannende Fakten und Zusammenhänge aus der Historie, während ihr euer Reich verwaltet. Genau gesagt geht es um den Zeitraum zwischen 1444 und 1820.

Es handelt sich um eine Kooperation mit erfahrenen Podcastern, entsprechend hoch soll also die Qualität der Folgen sein. Allerdings steht die Sprachausgabe wohl nur auf Englisch zur Verfügung.

Welche Episoden gibt es? Als erstes gibt es zwei DLCs zu ostasiatischen Kulturen, nämlich für Japan und China. Laut Paradox seien das zwei der beliebtesten Länder für EU4-Spieler, deshalb gehen sie zuerst an den Start.

China: Hier geht es in 26 kurzen Folgen um die Dynastien der Ming und Qing, das Mandat des Himmels (also die Herrschaftslegitimation) und die komplexen Beziehungen zu den Nachbarländern.

Japan: In diesem DLC geht's in 35 kurzen Episoden um die verschiedenen Daimyos, die im 15. Jahrhundert an der Macht waren, sowie um die Bürgerkriege und das Tokugawa-Shogunat.

Wie viel kosten die DLCs? Die History Lessons kosten jeweils 5 Euro.

Was haltet ihr von den neuen Podcast-DLCs? Hört ihr zum Spielen sowieso immer etwas an oder bevorzugt ihr doch eher konzentrierte Stille? Welche Folgen der History Lessons würdet ihr euch in Zukunft noch wünschen? Und was denkt ihr über den Preis von 5 Euro pro Ausgabe? Schreibt es uns gern in die Kommentare.