Monströse Raumschiffschlacht: 3.500 Spieler bekriegen sich, weil sie nichts besseres zu tun haben

Manchmal will man sich eben nur aus Spaß an der Freude die Raumschiffe kaputtschießen.

Ist Starfield nicht das Weltraum-Epos, das ihr euch gewünscht habt? Vermisst ihr Weltraumschlachten in einem fast schon lächerlich großen Ausmaß? Vielleicht solltet ihr dann einen Blick auf Eve Online richten, da tobte nun ein Kampf zwischen etwa 3.500 Spielern. Der Grund: Langeweile.

Wenn so eine Massenschlacht in Eve Online ausbricht, gibt es meistens einen guten Grund zu kämpfen. Immerhin stecken viele Spieler einiges an Echtgeld in das MMO, da verschleudert man sein hart erarbeitetes (oder eben erkauftes) Raumschiff nicht so leichtfertig in einem unnötigen Gefecht.

Offensichtlich gab’s jetzt aber eine Ausnahme, als sich ein kleiner, unscheinbarer Angriff in einen gigantischen Friedhof für Raumschiffe entwickelt hat.

Es dauerte nicht lange, da wurden Alliierte gerufen, weitere Raumschiffe eilten zu Hilfe … und dann noch mehr … und noch größere … und ehe man sich versah, kämpften auf beiden Seiten jeweils über 1.700 Spieler. Das ist eine der ausgeglichensten Zahlen, die wir seit einer ganzen Weile hatten , so der am Geschehen beteiligte Reddit-User alphaempire. Er würde ebenfalls behaupten, dass sich die meisten Flotten-Kommandanten einig sind und aus Langeweile gehandelt wurde.

5 Stunden lang wurde erbittert gekämpft, über drei Stunden waren sogenannte Dreads , also Schlachtschiffe mit von der Partie. Schließlich konnten sich die Angreifer behaupten. Dem Battle Report zu urteilen, verloren die Verteidiger insgesamt 1.777 Schiffe, während die Angreifer mit 1.136 noch recht glimpflich davonkamen.

Millionen an Dollar pulverisiert

Der Battle Report gibt außerdem an, dass die Verlierer aufgrund der Schlacht 3,24 Billionen ISK verloren haben, der Währung in Eve Online. Die Webseite iskvalue schätzt den Wert auf etwa 2-3 Millionen US-Dollar. Mit dem verlorenen Geld der Gewinner kommt man insgesamt auf wahnsinnige 3,5-5 Millionen US-Dollar. In fünf Stunden. Aus Langeweile.

Das war nicht die erste Dread-Schlacht und es wird nicht die letzte gewesen sein , so alphaempire. Ich denke, dass beide Seiten hier gewonnen haben, da die Schlacht zeigt, dass Eve weiterhin eine Sandbox ist, in der Spieler und verrückte Flottenkommandanten den Content machen. CCP [das Entwicklungsstudio hinter Eve Online] muss nur sicherstellen, dass die Server stabil sind.

Da bleibt einem schon die Spucke weg, oder? Seid ihr schon mal in die schier endlosen Weiten von Eve Online aufgebrochen, habt ihr jetzt Lust darauf bekommen oder schrecken euch solche Schlachten eher ab? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!