Die Megaschlachten von Eve Online gibt es bald im Browser

Eve Online ist ein echtes Komplexitätsmonstrum. Und bald könnt ihr es komplett ohne Installation direkt im Browser spielen. Das Unterfangen hört auf den Namen Eve Anywhere und gibt euch kompletten Zugriff auf das bekannte SciFi-MMORPG.

Eve Online im Browser

Das bietet Eve Anywhere: Das Projekt basiert auf Cloud-Technologie und lässt euch die komplette PC-Version von Eve Online komplett ohne weiteren Download in jedem unterstützten Browser starten. Nur grafikmäßig seid ihr etwas eingeschränkt: In Chrome, Edge, Safari oder Firefox läuft das Spiel maximal mit einer Auflösung von 1920x1080 und 60 Bildern pro Sekunde.

Beta nur in den USA: Erste Tests mit einer kleinen Gruppe von Spielern verliefen erfolgreich. Deshalb startet jetzt die Beta für sämtliche Omega-Accounts, also Spieler mit aktivem Abo. Nach wie vor ist die Testphase aber erst einmal nur für Spieler in den USA zugänglich.

So funktionierts: Wenn ihr die Bedingungen erfüllt und zudem eine entsprechend schnelle Internetverbindung besitzt, dann seht ihr auf der Webseite von Eve Online den Button »Launch Eve Online« sobald ihr eingeloggt seid.

Es ist wahrscheinlich, dass Eve Anywhere nach dem Ende der Beta auch in anderen Ländern verfügbar wird. Der Entwickler selbst hat jedoch noch keine entsprechende Ankündigung auf seiner Webseite gemacht. Auch ein Datum für das Ende der Beta existiert noch nicht.

Eve Online auf anderen Plattformen

Bereits in der Vergangenheit wurde das Spiel auf Android und iOS portiert. Allerdings nur in einer vereinfachten Variante namens Eve Echoes, die zudem unabhängig von der PC-Version läuft und nicht mit dieser interagiert.

Eve Anywhere hingegen ist kein eigenes Spiel, sondern nur eine weitere Methode die PC-Version des Titels zu spielen. Da sie im Browser läuft, sollte es zudem theoretisch auch möglich sein, das »echte« Eve Online mit einem Handy zu spielen.