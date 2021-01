Das Raumfahrtunternehmen SpaceX erfüllte dem verstorbenem Eve-Online-Spieler Bruce Spike MacPhee seinen letzten Wunsch und setzte seine Asche im Weltraum bei. Am 24. Januar 2021 hob die Rakete mit den sterblichen Überresten des Fans ab.

Die Nachricht von der Erfüllung des letzten Wunsches seines Freundes verbreitete Charles White, in der Spielerszene von Eve besser bekannt als der Weltraumpapst ("Space Pope"), in sozialen Netzwerken. White nutzt die Gelegenheit, um MacPhees Andenken hochzuhalten:

"Die Asche eines Eve-Spielers ist an diesem Morgen per SpaceX auf dem Weg in den Weltraum. Er war ein wunderbarer Freund von mir, behindert, und die virtuellen Welten waren sein Leben. Er sagte: »Ich sehe nur drei Leute im Jahr, aber in SL und EVE sehe ich Hunderte von Freunden.«



Die Asche meines Freundes Paradox Olbers (Spike MacPhee im echten Leben) wurde heute Morgen in den Weltraum geschossen. Wir waren gute Freunde sowohl in Second Life als auch Eve Online. Er war ein Unterstützer und Fan früher Weltraum-Kunst im Stile von Don Davis. Paradox schrieb in seinem Profil: »Ich bin gefangen in der Schwerkraft, rette uns SpaceX.« Und tatsächlich, seine Asche stieg in das grenzenlose Vakuum des Weltraums auf. Flieg weiter, Paradox, flieg weiter."