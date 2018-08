Evil Dead - Bruce Campbell bestätigt die Arbeit an einem neuen Videospiel

Ash meldet sich zurück: Nach dem Aus der Splatter-Serie Ash vs Evil Dead nach der Filmreihe Evil Dead von Sam Raimi sah es zunächst so aus, als ob Bruce Campbell sich wohl endgültig von seiner berühmten Figur Ash verabschieden wird.

Doch dem ist nicht so, bestätigt der Schauspieler nun in einem Interview - und das dürfte vor allem den Spielefans gefallen. Denn laut Bruce Campbell ist ein neues Evil Dead-Spiel in der Entwicklung und soll die Spielereihe wiederbeleben. Darin wird er der Hauptfigur Ash seine Stimme leihen und nimmt erneut den Kampf gegen Dämonen auf. Weitere Informationen zu dem Projekt sind leider noch nicht bekannt.

Evil Dead - Filme, Serie und Spiele

Nach der kultigen Horrorfilm-Reihe mit »Tanz der Teufel« (1981), »Tanz der Teufel 2« (1987) und »Armee der Finsternis« (1992), setzte Sam Raimi mit seinem Hauptdarsteller Bruce Campbell die Reihe mit einer Splatter-Serie auf dem US-Sender Starz fort. Doch nach drei Staffel wurde das Ende der Serie beschlossen. Die komplette Serie ist auf Amazon Prime abrufbar.

Mit dem Erfolg der Filmreihe wurden auch diverse Spiele mit Campbell als Ash veröffentlicht, wie The Evil Dead (1984), Evil Dead: Hail to the King (2000), Evil Dead: A Fistful of Boomstick (2003), Evil Dead: Regeneration (2005), sowie den Mobile-Spielen Army of Darkness: Defense (2011) und Evil Dead: The Game (2011).