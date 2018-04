Die beliebte Splatter-Serie findet ein jähes Ende: US-Sender Starz kündigt das Serien-Aus von Ash vs Evil Dead nach der aktuellen dritten Staffel an. Damit verabschiedet sich Bruce Campbell als Ash aus der Filmreihe Evil Dead von Sam Ramini und der nachfolgenden Serie des Filmemachers wohl endgültig von den Dämonen und den Fans.

Ash vs Evil Dead: Nach der 3. Staffel ist Schluss

Einen Grund für diese Entscheidung des US-Senders wird nicht genannt. Und so bedankt sich Bruce Campell im offiziellen Statement zum Serien-Aus bei den Verantwortlichen und den Fans:

"Ash vs. Evil Dead war die reinste Achterbahnfahrt. Ash Williams war die Rolle meines Lebens. Es war mir eine große Ehre, wieder mit meinen Evil-Dead-Partnern Rob Tapert und Sam Raimi vereint zu sein, um unseren nimmermüden Fans eine weitere Kostprobe dieser abgedrehten und wilden Horrorkomödie zu liefern, auf die sie schon so lange gewartet haben. Ich werde Starz für immer dafür dankbar sein, dass ich das Franchise erneut besuchen konnte, mit dem wir unsere Karriere begonnen haben."

Die Serie Ash vs Evil Dead (2016-2018) mit Bruce Campbell setzt die Ereignisse aus der kultigen Horrorfilm-Reihe mit »Tanz der Teufel« (1981), »Tanz der Teufel 2« (1987) und »Armee der Finsternis« (1992) fort.

Inzwischen sind 30 Jahre vergangen und Ash (Bruce Campbell) muss erneut gegen die Mächte des Bösen antreten. Mit seiner treuen Schrotflinte und der ikonischen Kettensäge stellt sich Ash den Dämonen, die diesmal die gesamte Menschheit zu vernichten drohen. In der letzten dritten Staffel, die seit Anfang des Jahres auf dem US-Sender ausgestrahlt wird, lernen wir erstmals die Tochter von Ash kennen.

Serien-Finale am 30. April auf Amazon

Hierzulande ist die Serie auf Amazon Prime abrufbar. Die letzte Folge der Serie wird am 29. April auf dem US-Sender Starz ausgestrahlt. Einen Tag später, am 30. April dürfen sich die deutschen Fans auf Amazon Prime wohl ein aller letztes Mal von Bruce Campbell als Ash verabschieden. Und das Ende soll es in sich haben, versprach bereits Campbell und kündigt das Finale mit einem großen Knall und einem Showdown an.