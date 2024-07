Auf dem größten Fighting-Game-Turnier wurde gerade Geschichte geschrieben

Spieler Hayao brachte den ganzen Saal mit seiner Performance zum Beben.

Eine der wichtigsten Regeln im Journalismus: Pampe nie deine eigene Leserschaft an, das gehört sich nicht. Nur ... manchmal möchte ich euch liebevoll an den Löffeln ziehen, weil Fighting Games auf GameStar.de noch weniger Leute interessieren als Puzzle Platformer. Und das will was heißen.

Aber wenn es einen einzigen Moment der Fighting-Game-Geschichte gibt, den auch Genre-Muffel kennen, dann wahrscheinlich den berühmten Evo Moment 37 aus dem Jahr 2004. Das Ding ist schließlich berühmt genug für einen eigenen Wikipedia-Artikel.

Damals traten die Spieler Daigo Umehara und Justin Wong in einem spektakulären Halbfinale gegeneinander an - und mit nur einem popeligen Pixelchen an Lebensleite schaffte Daigo ein Comeback für die Geschichtsbücher:

Jetzt - ziemlich genau 20 Jahre später - wurde Evo Moment 38 geboren, ebenfalls ein Comeback für die Geschichtsbücher. Und ironischerweise sogar im selben Spiel wie damals.

EVO 2024: Ein Comeback für die Geschichtsbücher

EVO ist auch 20 Jahre später noch das größte und wichtigste Fighting-Game-Turnier der Welt. 2024 fand es im Las Vegas Convention Center statt, vom 19. bis zum 21. Juli gaben sich Kontrahenten in zig Spielen gegenseitig auf die Rummel - beispielsweise in Mortal Kombat 1, Tekken 8, Guilty Gear, aber auch im mittlerweile uralten Street Fighter 3: Third Strike - eben wegen des 20-jährigen Jubiläums des Daigo-Moments. Während des Events wurde übrigens auch Cyberpunk-Lucy als spielbare Figur in Guilty Gear angekündigt:

Street Fighter 3 ist auch heute noch ein fantastisches Fighting Game: Es sieht zeitlos gut aus, die Charaktere kämpfen wunderbar unterschiedlich und die hoch riskante Parry-Mechanik sorgt immer noch für Staunen. Denn was damals Daigo unsterblich machte, ist immer noch saumäßig schwierig: Wenn ihr im Spiel exakt im richtigen Frame-Moment nach vorne drückt, pariert ihr feindliche Angriffe.

In der Hitze des Gefechts ist das für normale Spieler wie mich nahezu unmöglich. Und mehr noch: Ein misslungener Parry öffnet euch sperrangelweit dem feindlichen Angriff. Doch während des EVO-2024-Turnier lässt sich Spieler Hayao davon nicht abschrecken.

In einem unglaublichen Comeback-Manöver pariert er ähnlich wie Daigo damals mit einem Pixel an Lebensenergie den Luftangriff von Kontrahent Frankiebfg, um mit einem Weltklasse-Kontor den Tisch abzuräumen. Der Saal bebt:

Hayao ist generell ein ziemlicher Showman und heizt die Menge schon während des ganzen Matches auf:

Ist das Evo Moment 38?

Im Internet sind sich die Leute einig: Das ist Evo Moment 38, in Anlehnung an den damals - völlig willkürlich - gewählten Namen des Originals. Auf YouTube häufen sich Compilations, dass Moment 38 ausgerechnet zum 20-jährigen Jubiläums des Daigo-Moments passiert, hätte kaum besser laufen können. 2044 sprechen wir dann über Evo Moment 39, wahrscheinlich immer noch in Street Fighter 3.