Gothic Remake: Die globalen Startzeiten sind bekannt und darin versteckt sich eine Würdigung an das Original

Die Startzeiten des Gothic Remakes für die verschiedenen Zeitzonen der Welt.

Seid gegrüßt, ihr fleißigen Buddler und Lagerinsassen. Nach langem Warten ist es diese Woche endlich so weit. Denn am 05. Juni erscheint mit dem Gothic Remake nach über 25 Jahren die Neuauflage des deutschen Kult-Rollenspiels von Piranha Bytes. Das Remake entsteht unter der Regie von Publisher THQ Nordic beim spanischen Studio Alkimia Interactive.

Kurz vor Release haben die Verantwortlichen nun auch das konkrete Release-Timing kommuniziert. Das Remake wird weltweit zum selben Zeitpunkt, um 17:00 Uhr UTC (Coordinated Universal Time) freigeschaltet. Was das für die einzelnen Zeitzonen bedeutet, verrät die obige Grafik.

Die globalen Releasezeiten des Gothic Remakes im Überblick:

Los Angeles: 10:00 Uhr

10:00 Uhr New York: 13:00 Uhr

13:00 Uhr London: 18:00 Uhr

18:00 Uhr Mitteleuropa: 19:00 Uhr

19:00 Uhr Moskau, Kiew: 20:00 Uhr

20:00 Uhr Tokyo: 02:00 Uhr (am Folgetag)

02:00 Uhr (am Folgetag) Sydney: 03:00 Uhr (am Folgetag)

2:07 »Belassen wir es vorerst dabei« - So sieht das neue alte Intro im Gothic Remake aus

Autoplay

Gibt es einen Preload? Nein, bisher ist nichts über eine Möglichkeit zu einem Vorab-Download bekannt. Ihr werdet das Spiel erst ab dem Zeitpunkt der Freischaltung bei Steam, GOG und anderen Launchern herunterladen können.

Wie groß ist der Download? Auf Steam wird der benötigte Speicherplatz des Gothic Remakes mit 60 Gigabyte angegeben. Wir rechnen für das Spiel samt Day One Patch mit einem ähnlich großen Download. Solltet ihr noch an der 16k-Kupferleitung hängen, kann der Download entsprechend ein paar Stündchen dauern. Das ursprüngliche Gothic von 2001 war damals übrigens weniger als einen Gigabyte groß.

Warum wird die deutsche Zeitzone mit Bochum angegeben? Normalerweise wird für die jeweiligen Zeitzonen die Hauptstadt eines Landes auf solchen Release-Karten angegeben. Dass hier Bochum die Zeit für Deutschland markiert, hat eine historische Bewandtnis. Denn bevor Piranha Bytes 2003 nach Essen umzog, war das Studio in Bochum beheimatet; auch Gothic 1 entstand dort.

Barcelona steht für den Sitz des Studios Alkimia (die Macher des Remakes), Warschau für CD Projekt (übersetzten Gothic einst ins Polnische) und Karlstad für Embracer, die Dachfirma von Publisher THQ.

Wann kommt unser Test? Da wir die Review-Keys erst sehr spät erhalten haben, werden wir zum Release zunächst nur einen Ersteindruck auf Basis des bis dahin Gespielten geben können. Damit habt ihr direkt zum Start eine erste Kaufberatung an der Hand.

Danach werden wir den Rest des Spiels ausgiebig, aber zügig testen. Unsere finale Wertung erfolgt voraussichtlich in der Woche nach dem Release. Ein genaues Datum können wir derzeit noch nicht nennen. Mehr dazu lest ihr in der obigen Linkbox.