Evolve Stage 2 - Free2Play-Version wird im September eingestellt

Wie Publisher 2K bekanntgibt, werden die dedizierten Server für Evolve am 3. September 2018 abgeschaltet. Die Free2Play-Version Evolve Stage 2 funktioniert dann neben anderen Spiel-Features nicht mehr. Legacy Evolve auf dem PC und die Konsolenversion werden aber spielbar bleiben.

Neben der Free2Play-Version werden der Ranked-Modus Hunt, die Leaderboards und der Ingame-Store nicht länger verfügbar sein. Für Legacy Evolve, also die ursprüngliche Verkaufsversion, bleibt Peer-to-Peer-Multiplayer spielbar, genauso wie auf der Konsole. Hier gibt es ohnehin keine Änderungen, weil Evolve dort nie Free2Play wurde.

Die ursprüngliche Evolve-Version ist auf Steam nicht mehr verfügbar. Wer sie damals erworben hat oder jetzt noch als Retail-Fassung kauft (bei Amazon gibt es die PC-Version zum Beispiel für unter 5 Euro), kann das sogenannte Legacy Evolve nach der Abschaltung aber immer noch spielen.

Evolve im Test: Evolutionssprung mit kleinen Gendefekten

So spielt ihr die Retail-Version weiter

2K stellt dazu eine Anleitung bereit. Man muss in der Steam-Bibliothek Evolve aufrufen und über Rechtsklick »Eigenschaften« auswählen. Anschließend klickt man den Reiter Betas an und lädt dort »legacyevolve - The Original Evolve Product« über das Dropdown-Menü herunter. Steam installiert dann die ursprüngliche Fassung vor der Free2Play-Umstellung.

Restliches Ingame-Geld kann man bis September noch ausgeben. Dann wird der Shop aus dem Spiel genommen. Ab dem 2. Juli wird der Erwerb von Virtual Currency Bundles in Evolve Stage 2 nicht mehr möglich sein. Das Gleiche gilt für Gold und Silver Keys, die man für Monster, Jäger und Skins ausgeben konnte. Alle bereits erworbenen DLC-Inhalte darf man behalten und in Legacy Evolve weiterverwenden.

Welche Features bleiben verfügbar?

Peer-to-Peer-Multiplayer: Spieler können sich zusammenschließen und über Peer-to-Peer-Matchmaking gegeneinander antreten, auch das Erstellen von Matches über das Party-Up-Feature ist weiter möglich

Spieler können sich zusammenschließen und über Peer-to-Peer-Matchmaking gegeneinander antreten, auch das Erstellen von Matches über das Party-Up-Feature ist weiter möglich Quick Play (Hunt, Nest, Rescue, Defend, Arena)

(Hunt, Nest, Rescue, Defend, Arena) Evacuation

Custom Games

Singleplayer/Solo vs. KI (Evacuation, Quickplay, Costum Games)

(Evacuation, Quickplay, Costum Games) My2K Login-Zugang

Zugang zu allen Jägern, Monstern, Skins, Player Badges und DLCs, die man erworben hat

Welche Features sind nicht mehr verfügbar?

Dedizierte Server

Hunt (Ranked): Der Modus bleibt im Quick Play und in Custom Games bestehen

Der Modus bleibt im Quick Play und in Custom Games bestehen Leaderboards

Ingame-Store

Newsfeed

Neue Player Badges

Auch wenn Evolve damit zu einem großen Teil noch spielbar sein wird, dürfte das das endgültige Ende einläuten. Evolve konnte weder als Verkaufsversion, noch kostenlos genug Spieler für sich begeistern. Laut Steam Charts lag der Höhepunkt bei den gleichzeitigen Spielern der letzten 30 Tage gerade einmal bei 536 Personen. Es bleibt also wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, bis der Titel sich vollständig verabschiedet.