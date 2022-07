Mit manchen Comebacks rechnet man ja. Zum Beispiel, dass die »Abschiedstour« von Slayer wohl nicht die letzte bleiben wird. Oder dass Star Wars: Kotor nochmal aufgelegt wird, irgendwann. Aber dass ausgerechnet der Shooter Evolve aus den ewigen Spiele-Jagdgründen zurückkehrt, hätte vermutlich niemand mehr gedacht. Außer einer kleinen, treuen Gemeinschaft von Fans, die niemals aufgegeben haben.

Was war gleich noch Evolve?

Das Gedächtnis des Internet-Zeitalters ist kurz, also kurz vorweg eine kleine Reise in die Vergangenheit: Evolve war ein asymmetrischer Multiplayer-Shooter mit einer sehr coolen Idee. Ein Vierer-Squad tritt gemeinsam gegen ein riesiges Monster an, alle Figuren werden von Spielern gesteuert. Die Jäger haben Waffen und Gadgets dabei, das Monster durchläuft Entwicklungsstufen und wird dabei immer stärker.

Doch trotz des eigentlich spannenden Konzepts ging das 2014 veröffentlichte Evolve ziemlich schnell wieder zugrunde. Die Entwickler Turtle Rock Studios (Left 4 Dead) nannten später Balancing-Probleme und zu langsame Updates als Gründe für das Scheitern. Tester Sebastian Stange erklärt im Video kurz und knackig, was da los war:

Aber auch die Free-2-Play-Umstellung Stage 2 konnte das Projekt nicht retten, im September 2018 gingen endgültig die Lichter aus. Nun ja - oder doch nicht so endgültig wie gedacht.

Ein unerwartetes Comeback

Bis vor einigen Monaten war es noch über die Version »Evolve Legacy« möglich, zusammen mit Freunden zu spielen. Aber dann funktionierte plötzlich auch das nicht mehr, vermutlich wegen eines Steam-Updates - und Fans schlossen sich zusammen, um mit Publisher 2K zu verhandeln. Via Discord-Server mit 10.000 Mitliedern tauschten sie sich aus und forderten lautstark eine Wiederbelebung von Evolve - mit Erfolg! Einige tausend E-Mails später kam grünes Licht.

Seit dem 22. Juli 2022 gibt es jetzt erneut offizielle, dedizierte Peer-to-Peer-Server für Evolve Legacy als auch die 2018 eingestellte Free-2-Play-Version Evolve Stage 2; auch Inhalte wie Drop Crates (die Skins enthalten) funktionieren laut der Community wieder. Die Botschaft verbreitete sich schnell und bescherte Evolve sogar einen kurzen Twitch-Durchbruch mit knapp 30.000 Zuschauern.

Inzwischen ist dieses Strohfeuer schon wieder erloschen, aber immerhin sind aktuell einige hundert Spieler bei Steam aktiv, wo es sonst nur um die 50 sind. Falls ihr also mal wieder reinschnuppern wollt, solltet ihr das wahrscheinlich in den nächsten Tagen angehen, solange der kleine Boom anhält. Die Fans hoffen natürlich auch, dass jetzt wieder genug Leute mit Evolve anfangen, damit das Spiel bei Steam und Co. wieder gelistet wird:

Evolve ist nicht der einzige Shooter, der tief fällt und schließlich aufgegeben wird. Erst kürzlich verschwand etwa Titanfall aus allen Shops, sehr zum Bedauern der Fans. Aber vielleicht lohnt es sich ja, hartnäckig zu bleiben?