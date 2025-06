Exklusiv auf unserem neuen YouTube-Kanal: Wie sich Geralts Kampfstil von Witcher 1 bis 4 entwickelt hat

Bei Find Your Next Game gibt es schon jetzt viel zu sehen. Darunter ein exklusives Gespräch mit dem Stuntperformer hinter Geralt.

Im Verlauf der Jahre von The Witcher 1 bis The Witcher 3 hat sich Geralts Kampfstil gewandelt. Mit die größte Verantwortung für diese Entwicklung trägt der Stuntman Maciej Kwiatkowski, der seit 20 Jahren Kampfchoreografien für CD Projekt Reds Rollenspiele plant und durchführt.

Wenn ihr vermutlich erstaunt vor eurem Monitor sitzt und dabei zuseht, wie Geralt mit einer Klinge in der Hand wie ein kleiner Wirbelwind durch seine Feinde fegt, dann habt ihr dabei ein Stück weit auch Maciej bei der Arbeit zugesehen.

Für unseren neuen internationalen YouTube-Kanal Find Your Next Game – presented by GameStar hat sich unser Kollege Michał Mańka mit dem erfahrenen Stuntman zusammengesetzt und ihn über seine Arbeit, The Witcher und alles dazwischen ausgefragt.

Von den Anfängen bis The Witcher 4

Das Video könnt ihr euch direkt oben ansehen, das Interview wurde allerdings auf Englisch geführt. Ein paar der spannendsten Erkenntnisse fassen wir euch aber auch hier kurz zusammen. So bekommt ihr einen schnellen Überblick darüber, was euch in dem Video erwartet:

Die Anfänge in The Witcher 1: Schon seit dem ersten Teil verkörpert Maciej Geralt. Natürlich hat sich in den vielen Jahren aber einiges an dessen Stil geändert. In The Witcher 1 gab es etwa noch extreme technologische Limitierungen. So konnte Maciej sich nur in einem kleinen Bereich bewegen.

Schon seit dem ersten Teil verkörpert Maciej Geralt. Natürlich hat sich in den vielen Jahren aber einiges an dessen Stil geändert. In The Witcher 1 gab es etwa noch extreme technologische Limitierungen. So konnte Maciej sich nur in einem kleinen Bereich bewegen. Realismus in The Witcher: Einige spannende Fragen drehen sich auch um den Realismus in The Witcher. Könnte Geralt mit seinen steten Pirouetten überhaupt einen Kampf gewinnen? Maciej spricht viel über die technologischen Grenzen der einzelnen Spiele, aber auch darüber, dass Pirouetten gar nicht derart ineffektiv sind, wie viele behaupten, und vergleicht sie mit Spin-Kicks in MMA-Kämpfen. Es gibt ein Risiko, aber Geralt ist auch ein übernatürlich schneller Mutant und kann solche Risiken eingehen.

Einige spannende Fragen drehen sich auch um den Realismus in The Witcher. Könnte Geralt mit seinen steten Pirouetten überhaupt einen Kampf gewinnen? Maciej spricht viel über die technologischen Grenzen der einzelnen Spiele, aber auch darüber, dass Pirouetten gar nicht derart ineffektiv sind, wie viele behaupten, und vergleicht sie mit Spin-Kicks in MMA-Kämpfen. Es gibt ein Risiko, aber Geralt ist auch ein übernatürlich schneller Mutant und kann solche Risiken eingehen. Die Aufgaben eines Stuntperformers: Während Maciej in The Witcher 1 noch hauptsächlich die Moves durchführte, die für das Spiel notwendig waren, wird er inzwischen schon viel früher in die Entwicklung involviert. So soll einerseits sichergestellt werden, dass die Ideen der Entwickler sich umsetzen lassen, aber auch, dass die technische Grundlage für Maciejs Vorschläge existiert.

Während Maciej in The Witcher 1 noch hauptsächlich die Moves durchführte, die für das Spiel notwendig waren, wird er inzwischen schon viel früher in die Entwicklung involviert. So soll einerseits sichergestellt werden, dass die Ideen der Entwickler sich umsetzen lassen, aber auch, dass die technische Grundlage für Maciejs Vorschläge existiert. The Witcher 4 und der Reveal-Trailer: Der große Reveal-Trailer von The Witcher 4 wurde ebenfalls mit Maciejs Hilfe und via Motion Capture gedreht. Da hier aber eben Ciri im Fokus steht und nicht Geralt, schwingt er nicht selbst das Schwert. Trotzdem war er als Choreograf beteiligt und verkörperte auch einen Teil des gewaltigen Bauk, gegen den Ciri antritt.

Das ist Find Your Next Game

Find Your Next Game kennt ihr sicherlich als eines unser großen Livestream- und Event-Formate. Mit dem gleichnamigen YouTube-Kanal wagen wir uns nun auch in internationale Gewässer vor. Der Kanal produziert englischsprachige Videos rund um Videospiele, aber steht in erster Linie für alles, was uns bei GameStar wichtig ist. Ein Ergebnis davon war etwa auch unsere große Doku rund um den Release von Kingdom Come: Deliverance 2.

Als Host arbeitet Michał Mańka mit unserem großen, internationalen Netzwerk zusammen, um die Gaming-Branche tiefgreifend zu durchleuchten. Gemeinsam wollen wir mit spannenden Gästen sprechen und exklusive Videos produzieren, die euch ein tieferes Verständnis für Spiele und die ganze Welt um sie herum vermitteln.

Rechnet in Zukunft mit vielen weiteren Premiumprojekten!