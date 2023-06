Ihr wollt einen Call of Duty-Film? Extraction 2 auf Netflix kommt dem wohl am nächsten

Tyler Rake: Extraction 2 gibt einen Vorgeschmack darauf, wie ein Call of Duty: Warzone 2-Film aussehen könnte - das meint zumindest der ein oder andere Fan. Bildquelle: Netflix

Seit dem 13. Juni 2023 schießt, sprengt und prügelt sich Chris Hemsworth mit Tyler Rake: Extraction 2 mal wieder durch Netflix. Der Film trifft gerade bei Fans des gepflegten Action-Kinos einen Nerv - und das spiegelt sich sowohl in den Wertungen als auch auf sozialen Medien wider.

Ist das schon ein Warzone-Film?

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass sich Kritiker (wie so oft) mit durchschnittlichen 57 Punkten auf Metacritic und 75 auf RottenTomatoes etwas kritischer zeigen. Die Zuschauer geben sich mit 74 beziehungsweise 89 Punkten schon spendabler.

So heimst Extraction 2 nicht gerade wegen seiner komplexen Story oder tiefgründigen Charaktere Lob ein. Dafür überzeugt die hervorragend inszenierte Action in Kombination mit spektakulär inszenierten Stunts. Der Vergleich Extraction 2 trifft John Wick auf Call of Duty wird noch und nöcher gezogen.

Und wenn wir uns beispielsweise Szenen wie die folgende ansehen, in der sich Tyler Rake (Chris Hemsworth) auf einem fahrenden Zug ein Feuergefecht mit mehreren bewaffneten Helikoptern liefert, verwundert das kein bisschen. Genau solche Szenen könnten sich auch in Call of Duty: Warzone (2) abspielen:

Auch unser hauseigener Call-of-Duty-Experte Phil zieht ein klares Fazit zu Extraction 2 und warum ihn der Film von Regisseur Sam Hargrave gerade als Shooter-Fan begeistert:

Fazit der Redaktion Philipp Elsner

@trusty-roots Extraction 2 schafft es durch lange Takes, extrem gelungene Stunt-Choreografien und clevere Trickschnitte minutenlange Action-Sequenzen am Stück zu präsentieren, wie man sie sonst höchstens aus John Wick kennt. Dadurch entsteht der Eindruck, man würde quasi ein »Videospiel gucken«. Damit setzt sich die Netflix-Produktion von ordinären Actionfilmen ab und liefert Sequenzen, die man eher in Call of Duty oder Uncharted vermuten würde. Für Fans von Shootern und Actionspielen ist die Extraction-Reihe in meinen Augen allein deshalb schon ein absolutes Muss!

Der Regisseur wäre nicht abgeneigt

Der ein oder andere Netflix-User könnte damit vielleicht spekulieren: Wurde Extraction 2 von Call of Duty: Warzone inspiriert? Zumindest der Regisseur Sam Hargrave (Stuntkoordinator bei Filmen wie Atomic Blonde oder Deadpool 2 und Stuntdouble für Captain America) weiß nichts davon, wäre aber einem CoD-Film nicht abgeneigt:

Ich bin mit der Marke [Call of Duty] ehrlich gesagt nur bedingt vertraut, das war also für mich keine große Inspiration [bei Extraction 2] Ich kann allerdings nicht für das Stuntteam [...] oder [Autor] Joe Russo sprechen - vielleicht war es ja eine Inspiration, ich weiß es nicht. [...] Immer, wenn es eine Marke gibt, die eine gewisse cineastische Qualität mit sich bringt und eine große Fangemeinde hinter sich versammelt - wie zum Beispiel bei Warzone - gibt es meiner Meinung nach durchaus Potenzial. Du musst herausfinden, was das Herz davon ausmacht. Was ist der emotionale Anker, der die Leute fesselt und sie 90 Minuten lang an der Stange hält? Sam Hargrave im Interview mit Dexerto

Den richtigen Trailer zu Tyler Rake: Extraction 2 könnt ihr euch übrigens wie folgt ansehen:

Ach, da war ja was mit einem CoD-Film …

Das CoD Cinematic Universe ...: Tatsächlich wurde schon 2015 ein CoD-Kino-Universum von Activision angekündigt, für das Stefano Sollima (Sicario 2, Tom Clancy's Gnadelos) den ersten Film in Szene setzen sollte. Dafür peilte man einen Kinostart im Jahr 2018 beziehungsweise 2019 an - doch (offensichtlich) wurde daraus nichts.

... mit Dwayne Johnson? Seitdem ranken sich immer wieder mal Gerüchte um eine potenzielle Wiederbelebung der Pläne, aber so richtig Konkretes hat sich daraus nie entwickelt. Zuletzt spekulierte man, dass Dwayne Johnson (Fast & Furious, Black Adam, Jumanji) mit einer Verfilmung von Call of Duty in Verbindung stehen könnte. Die Gerüchte lassen sich allerdings auf GiantFreakingRobots zurückführen - einer wenig vertrauenswürdigen Seite im Entertainment-Bereich.

Habt ihr Tyler Rake: Extraction 2 bereits gesehen? Wenn ja, wie gut hat euch der Film mit Thor-Darsteller Chris Hemsworth gefallen? Welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an den dritten Teil der Reihe? Würdet ihr euch über einen CoD (Warzone)-Film im Stil von Extraction freuen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!