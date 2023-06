CoD Warzone 2 wird für Season 4 grundlegend umgekrempelt und Experten jubeln

Warzone 2 will seine Fans wieder begeistern und Season 4 könnte ein guter Schritt sein.

In Call of Duty: Warzone 2 stehen mal wieder gewaltige Änderungen an. Season 4 erfüllt viele Wünsche, die Fans schon von Anfang an geäußert hatten: Die Gesundheitspunkte werden wieder angehoben, was die Time-to-Kill verlängert. KI-Gegner fliegen von der Battle-Royale-Map. Die neue Karte Vondel soll Abwechslung bringen. Und so weiter.

Es ist längst nicht der erste Versuch, positive Neuerungen in den Shooter zu bringen, der bei der Community keinen besonders leichten Stand hat. Bisher nur mit mäßigem Erfolg. Aber diesmal zeigen sich auch einige sonst sehr kritische Experten hellauf begeistert.

Einige bekannte CoD-Spieler durften die neue Map Vondel mitsamt der Season-4-Änderungen schon vorab ausprobieren. Darunter ist zum Beispiel Streamer IceManIsaac, der bisher nicht mit Kritik am aktuellen CoD sparte. Die neue Richtung gefällt ihm aber extrem gut:

Ich bin positiv überrascht: Es ist großartig, ich hatte unheimlich viel Spaß. Ich verstehe nicht, warum es acht Monate gedauert hat, aber endlich sind die KI-Gegner weg.

Besonders viel Lob bekommt die neue Karte und die höhere Time-to-Kill, die möglich mache, mehr Skill zu zeigen – da man nun mehr Schüsse treffen muss.

Auch der bekannte Insider Hope, der immer wieder zutreffende Leaks veröffentlicht, findet viele lobende Worte. Der komplette Gameplay-Loop fühle sich jetzt anders an.

Al Mazrah Battle Royale ist nach dem heutigen Update von einer 5/10 auf eine solide 8/10 gestiegen. Wenn wir mehr Movement bekommen würden, wäre es leicht eine 9/10.

Auch der bekannte YouTuber Fantou freut sich auf die kommenden Veränderungen. Er hat ein kurzes Video zu Season 4 erstellt, in dem er erklärt, wie sich die neue Map und die Time-to-Kill durch mehr Hitpoints konkret auswirken. Außerdem gefällt ihm, dass die »nervigen« Bots rausfliegen.

Das Update zu Call of Duty: Warzone 2 Season 4 ist seit dem 14. Juni um 18 Uhr live. Ihr könnt euch nach dem Download also direkt selbst ins umgestaltete Battle Royale werfen oder eure ersten Runden auf Vondel drehen. Lasst uns in den Kommentaren gern wissen, wie euch die Änderungen gefallen und ob ihr Warzone 2 auf einem guten Weg seht.