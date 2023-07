Extrem seltener Fund in Minecraft lässt die Community von der ultimativen XP-Farm träumen

Im Minecraft-Reddit berichtete ein Spieler kürzlich von einem besonderen Fund.

Wer in Minecraft eine neue Welt startet, der hat es stets mit einem komplett einzigartigen Spielerlebnis zu tun. Die prozedural generieten Levels stückeln sich zufallsbasiert zusammen und erschaffen so immer neue Level-Kombinationen.

Manche Landschafts-Versatzstücke sind dabei seltener als andere. Besonders rar sind die unterirdischen Monster-Spawner, die genau das tun, was der Name nahelegt: Sie erzeugen die verschiedenen Monster-Klassen des Spiels.

Drei auf einen Streich

Ein Minecraft-Spieler hat jetzt eine besonders seltene Entdeckung im Zusammenhang mit diesen Spawnern gemacht. Auf einer Erkundungstour stieß der Reddit-Nutzer Hurricane_Husky auf eine Höhle mit sagenhaften drei Zombie-Spawnern.

Auf Reddit teilte Hurricane_Husky ein Foto seines Fundes und fragte bei der Community nach, ob diese Anordnung eine Seltenheit wäre. Außerdem schrieb er, dass ein Freund, mit dem er gemeinsam auf dem Server spiele, im selben Gebiet noch einen weiteren, vierten Spawner gefunden habe, der etwas weiter entfernt stehe.

Community sieht Potenzial für XP-Farmen

Die Reddit-Community feiert den Fund in den Kommentaren. Einige User schrieben, dass man ab und zu zwar zwei Spawner finde, drei jedoch wie ein Sechser im Lotto seien. Manche gingen in ihren Überlegungen sogar noch weiter: Mit Hurricane_Huskys Fund ließe sich mit wenig Aufwand die ultimative XP-Farm realisieren.

Statt aufwändig eine Höhle auszuheben oder einen großen Bereich für eine automatische Monster-Farm abzudunkeln, würden die Monster hier dank der Spawner ganz von allein erscheinen. Das Einzige was noch fehle, sei ein Mechanismus, der die Zombies tötet und die Items selbstständig in Kisten sortiert.

Nützlich für Anfänger

Gerade im Early Game ist so eine Farm sehr nützlich. Durch die Drop-Items der Zombies können Spieler beispielsweise mit dem Priester-NPC handeln und an Smaragde und Verzauberungen gelangen.

Kein Wunder also, dass die Community auf Reddit in Scharen von Hurricane_Husky fordert, den Seed-Code mit ihnen zu teilen. Damit lässt sich die gleiche Welt nämlich auch auf anderen Rechnern generieren. Hurricane_Husky hat mittlerweile versprochen, den Code zeitnah auf Reddit nachliefern.

Was haltet ihr vom seltenen Spawner-Fund? Baut ihr in Minecraft automatisierte XP-Farmen oder geht ihr lieber klassisch auf Monsterjagd? Schreibt uns eure Meinung wie immer gerne in die Kommentare.