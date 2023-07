Dieser Grand Canyon in Minecraft ist nicht nur imposant, sondern auch bis ins Detail akkurat

Irgendwie kriegen wir bei diesem Anblick Heißhunger auf Schokolade!

Da staunt selbst Steve nicht schlecht. Das Minecraft-Maskottchen hat in der zurückliegenden Dekade viele verschiedene Orte besucht, etwa die Zaubereischule Hogwarts, ein Nachbau von Fallout: New Vegas oder gar ganze mittelalterliche Städte. Doch dieser Ausflug ist auch für ihn bestimmt noch was Besonderes.

Denn diesmal geht's an den Grand Canyon. Der Minecraft-Fan und Reddit-User tokarev hat sein Werk stolz der Community präsentiert und erntet dafür haufenweise - in unseren Augen berechtigtes - Lob.

Zugegeben: Die kompletten 450 Kilometer des Grand Canyon hat tokarev nicht in Minecraft abgebildet. Ist aber nicht schlimm, denn bereits der erstellte Ausschnitt sorgt für eine prächtige Aussicht. Der Maßstab beträgt rund 1:10, die Landmasse sollte also etwa 45 Kilometer abbilden (wir Mathefüchse, gelle?!).

Wie hat der Fan diese Map erstellt? Natürlich hat tokarev sich nicht jahrelang die Mühe gemacht, Block für Block per Hand zu setzen. Vielmehr hat er sich mithilfe des Online-Tools Heightmapper die echten Terrain-Daten des Grand Canyons besorgt und diese anschließend herunterrechnen und für die Generierung in Minecraft vorbereiten lassen. Laut eigener Aussage habe er deshalb nicht sehr lange für dieses Vorzeigeprojekt benötigt.

Kann ich das selbst spielen? Ja, könnt ihr! Denn tokarev hat sich sogar die Mühe gemacht und seinen Grand Canyon für die Öffentlichkeit geöffnet. Den Downloadlink findet ihr hier, die Größe beträgt 422 MB.

Ihr kriegt von Minecraft einfach nie genug? Dann schaut gerne auch mal hier vorbei:

Na, wie gefällt euch der Minegrand-Canyon? Okay, das Wortspiel war eher so semi gelungen. Aber wir wollten auch mal ansatzweise so kreativ sein wie der Ersteller dieser Map. Tja, das ging wohl in die Hose, sei's drum: Findet ihr den Grand Canyon auch so imposant wie viele Fans auf Reddit, oder habt ihr schon weitaus spektakulärere Minecraft-Kreationen gesehen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!