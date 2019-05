Nach Der Dunkle Turm (The Dark Tower) wird nun mit Eyes of the Dragon - Die Augen des Drachen eine weitere Fantasy-Vorlage von Stephen King verfilmt. Der inzwischen voll zu Disney gehörige US-Streaming-Dienst Hulu nimmt sich dem Stoff an und plant eine TV-Serie.

Weitere Story aus dem Turm-Zyklus wird verfilmt

Der Horrorautor Stephen King (Carrie, ES, The Shining) hat Mitte der 1980er Jahre den Fantasyroman The Eyes of the Dragon - Die Augen des Drachen veröffentlicht, der in einer Parallelwelt von Der Dunkle Turm angesiedelt ist.

Um was geht es? Die Geschichte handelt von Peter, dem Sohn und Thronfolger des Königs von Delain. Der einflussreiche Magier Flagg möchte jedoch selbst Herrscher über das Königreich werden. Mit einem Zauberelixier ermordet er den König und beschuldigt Peter dieses Verbrechens, der daraufhin im Kerker landet. Peters kleiner Bruder Thomas könnte als einziger Zeuge der heimtückischen Tat die Unschuld seines Bruders beweisen, jedoch steht er unter dem Einfluss des grausamen Magiers.

Die geplante Hulu-Serie ist nicht der erste Versuch einer Adaption der Vorlage. Bereits in den 1990er Jahren sollte ein Animationsfilm entstehen, doch daraus wurde nichts. Auch eine erste Serien-Adaption für den US-Sender Syfy im Jahr 2012 kam nie richtig voran. Nun soll sich Seth Grahame-Smith (Stolz und Vorurteil & Zombies, Dark Shadows) der Vorlage als Autor, Showrunner und Produzent der Serie für Hulu annehmen. Noch steht kein Release-Termin fest.

Der Dunkle Turm als Amazon-Serie in Arbeit

Währenddessen arbeitet Amazon an einer TV-Serie zur Romanreihe Der Dunkle Turm, nachdem die erste Kinoverfilmung mit Idris Elba und Matthew McConaughey von den Fans und Kinobesuchern einiges an Kritik einstecken musste und schließlich an den Kinokassen floppte.