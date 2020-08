Auf Steam und der PlayStation 4 sorgt gerade ein einziges Spiel für Trubel. Das quietschbunte Battle Royale Fall Guys: Ultimate Knockout wird seit gestern von tausenden Spielern durchgehend gezockt. Das sorgte aber auch für große Probleme. Sowohl auf Steam als auch auf der PS4 kam es reihenweise zu Verbindungsfehlern. Das sorgte wiederum für einen gewissen Unmut, doch die Entwickler nahmen es mit Humor.

Mittlerweile laufen die Server wieder größtenteils stabil, es kann aber teilweise noch zu etwas längeren Wartezeiten kommen.

Was ist genau passiert?

Fall Guys wurde gestern, am 4. August, veröffentlicht. Offenbar genau zur rechten Zeit, denn der Titel landete direkt nach seinem Release auf Platz 1 der Steam-Topseller. Mehrere tausend Spieler loggten sich gleichzeitig ein, um an der humorvollen Battle-Royale-Sause teilnehmen zu können. Zwischenzeitlich gelangte Fall Guys damit auf über 76.000 gleichzeitige Spieler. Alles in allem haben sich in den ersten 24 Stunden nach Release sogar über 1,5 Millionen Spieler mit Fall Guys beschäftigt.

Auch auf Twitch findet Fall Guys seitdem eine große Zuschauerschaft. Zum momentanen Zeitpunkt sehen sich 170.000 Zuschauer die Streams von verschiedenen Kanälen an. Auf der PlayStation waren die Spielerzahlen sogar noch größer, allerdings wurde Fall Guys hier als ein Teil von PS-Plus auch verschenkt.

Ärger auf Steam wegen Verbindungsfehlern

Wenn viele Leute eine Sache wollen und sie nicht bekommen, dann sorgt das für Unmut. So auch bei Fall Guys. Im Falle von Steam sorgten die überlasteten Server für regelmäßige Verbindungsfehler. Das nahmen wiederum einige enttäuschte Spieler zum Anlass, um kurzerhand eine schlechte Bewertung dazulassen.

Viele der negativen Steam-Reviews betonen immer wieder, dass es Server-Probleme gibt und diverse Lags auf die Stimmung drücken. Der Twitter-Account von Fall Guys sprach sogar von gezieltem »Review-Bombing«.

Allerdings überwiegen bislang trotzdem die positiven Wertungen. Momentan steht Fall Guys auf Steam mit 81 Prozent guten Bewertungen auf einem Schnitt von »sehr positiv«.

Entwickler bleibt auf Twitter optimistisch

Offenbar ließen sich die Entwickler oder zumindest ihr Social-Media-Team von den ganzen Problemen zum Release nicht entmutigen. Auf Twitter wurden regelmäßig Updates gepostet. Darin nahmen sich die Account-Verantwortlichen durchaus selbst auf die Schippe und sorgten für einige Lacher:

In den Kommentaren sind die Reaktionen auf die humorvollen Tweets gemischt. Einige User stehen den Entwicklern zur Seite und bedanken sich für die Unterstützung. Andere haben weniger Verständnis für die Server-Probleme. Auch, da Fall Guys bereits in der Beta großes Interesse weckte und der Andrang an Spielern damit besser hätte antizipiert werden können.