Die Bethesda-PK der E3 2019 bei uns im Livestream auf MAX

Seid mit uns live und hautnah bei der E3 2019 dabei! Wir zeigen euch alle Pressekonferenzen und Shows mit Live-Kommentar auf unserem Twitch-Kanal Monsters And Explosions alias MAX.

Heute Nacht könnt ihr mit uns wach bleiben, die PK von Bethesda live mitverfolgen und von allen Neuankündigungen als allererste erfahren! Ihr findet den Livestream hier ganz oben.

Bethesda auf der E3 2019

Für Shooter-Fans wird die Bethesda-Show ziemlich sicher ein Highlight der Messe, denn wir rechnen mit neuen Details und Gameplay-Eindrücken aus Doom Eternal - vielleicht gibt's ja auch endlich einen Release-Termin! Und dann wäre da ja noch Wolfenstein: Youngblood, die Koop-Fortsetzung der fantastischen Shooter-Serie von Machine Games.

Spannend bleibt, was es an potenziellen Neuankündigungen zu sehen gibt - hier hält Bethesda absolut dicht und es gab keine Leaks im Vorfeld. Reinen Hinweis gibt es aber doch: Resident-Evil-Erfinder Shinji Mikami von Tango Gameworks hat sich für die E3 angemeldet. Das Studio ist bekannt für The Evil Within und dessen Nachfolger - entsprechend köchelt gerade die Gerüchteküche um ein mögliches The Evil Within 3.

Aber auch einen kleinen Dämpfer gab es vorab: Die mit Spannung erwarteten Großprojekte The Elder Scrolls 6 und Starfield werden beide nicht auf der E3 2019 zu sehen sein.

Die Bethesda-PK im kommentierten Livestream

Wir starten unsere Pre-Show zu Bethesda in der Nacht von Sonntag auf Montag, den 10. Juni um 1:30 Uhr, direkt im Anschluss an die Microsoft-Show! Hier unser Programm:

01:30 Uhr: Pre-Show zur Bethesda-PK mit Prognosen und Erwartungen

Pre-Show zur Bethesda-PK mit Prognosen und Erwartungen 02:30 Uhr: Die Bethesda-Show mit Live-Kommentar von Michi & Leya

Die Bethesda-Show mit Live-Kommentar von Michi & Leya 04:00 Uhr: Devolver Digital - die wohl verrückteste PK der E3 2019

Devolver Digital - die wohl verrückteste PK der E3 2019 04:30 Uhr: Analyse der Bethesda-PK mit den Highlights und Reveals

Wir bleiben aber auch an den anderen Messetagen länger mit euch wach: Werft einfach mal einen Blick in unsere komplettes Live-Programm auf MAX zur E3 2019!

Die ganze E3 im Überblick: Unser Terminplan mit allen Shows