In Fallout 76 levelt ihr eure Spielfigur ähnlich wie in früheren Fallout-Titeln auf, um den Gefahren des (diesmal gar nicht so öden) Ödlands mit der Zeit immer stärker zu begegnen. Um neue Spieler nicht allzu sehr zu frustrieren, haben diese Stärken aber Grenzen - eine »Soft Level Cap« sorgt dafür, dass ihr ab Level 50 keine weiteren Punkte in das S.P.E.C.I.A.L.-System mehr investieren könnt.

Somit stehen euch pro Spielfigur nur 50 Punkte für die Fallout-Attribute Stärke, Wahrnehmung, Ausdauer, Charisma, Intelligenz, Beweglichkeit und Glück zur Verfügung. Jede dieser Kategorien hat zudem einen eigene Levelbeschränkung, die bei maximal 15 Punkten liegt. Somit könnt ihr keinen extrem starken Charakter, keinen Charismabolzen und kein Glücksschweinchen heranleveln.

Ab Level 50 levelt ihr nur die Perk-Karten

Allerdings könnt ihr euch auch jenseits der Level Cap 50 weiterhin verbessern. Hier kommen die neuen Perk-Karten ins Spiel. Für jeden Levelaufstieg erhaltet ihr einen Perk-Kartenpunkt, womit ihr neue Karten freischaltet, die besondere Fähigkeiten - basierend auf den sieben Attributen - gewähren. Gefällt euch eine der Perk-Karten in Fallout 76 besonders gut, oder entspricht sie am besten eurem bevorzugten Spielstil, könnt ihr viele davon alternativ mit jedem Levelaufstieg ein Stück weiter verbessern.

Diese Möglichkeit bleibt euch auch nach der Level Cap 50 erhalten. Ein Beispiel: Wenn ihr in Fallout 76 gerne mit bloßen Fäusten kämpft, ist die Perk Card Iron Fist euer Freund. Sie gewährt auf Level eins 20 Prozent Extra-Schaden auf Faustattacken und eine fünfprozentige Chance, den Gegner ins Wanken zu bringen. Iron Fist verfügt über fünf Sterne, kann also bis maximal Stufe fünf Kartenlevel verbessert werden.

Somit könnt ihr auch jenseits der Level Cap 50 mit jedem Stufenaufstieg einen weiteren Punkt in Iron Fist investieren, bis ihr die Perk-Karte auf Level fünf habt und satten doppelten Faustschaden mit 25 Prozent Chance auf Taumeln austeilt. Allerdings: Nicht alle Karten lassen sich bis Level fünf hochleveln, trotzdem gibt es wohl auch jenseits des »Soft Level Caps« in Fallout 76 genug zu tun.

