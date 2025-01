The Acolyte: Nur eine Serie war 2024 bei Disney Plus erfolgreicher - für eine Staffel 2 hat das trotzdem nicht gereicht

Die neuesten Zahlen zu The Acolyte zeigen: 2024 war kein gutes Jahr für Disney Plus. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

The Acolyte bekommt keine zweite Staffel. Laut Disney liegt das daran, dass zu wenige Zuschauer eingeschaltet haben. Jetzt stellt sich heraus: Im Jahr 2024 thront The Acolyte auf Platz 2 der erfolgreichsten Serien bei Disney Plus. Wie passt das zusammen?

Laut einem Bericht von Deadline konnte The Acolyte weltweit über 2,7 Milliarden Abrufe sammeln, seit die Star-Wars-Serie am 4. Juni 2024 an den Start ging. Im letzten Jahr war damit nur eine TV-Serie erfolgreicher: Die Adaption der Fantasy-Buchreihe Percy Jackson, die Ende 2023 an den Start ging.

Aber Moment mal, hat Disney The Acolyte nicht abgesägt, weil zu wenig Zuschauer eingeschaltet haben? Das bestätigte zumindest Ende 2024 der Co-Vorsitzende des Mäuse-Konzerns Alan Bergman Ende 2024 offiziell in einem Interview.

Ist The Acolyte ein heimlicher Erfolg?

Tatsächlich stehen diese beiden Infos nicht direkt in einem Widerspruch miteinander. Denn The Acolyte kann durchaus die zweiterfolgreichste TV-Serie bei Disney Plus, aber trotzdem nicht erfolgreich genug sein, um eine Verlängerung zu rechtfertigen.

Denn zur Wahrheit kommt ebenfalls dazu, dass The Acolyte eine der teuersten Live-Action-Serien auf Disney Plus ist. Hier muss außerdem die jeweilige Folgenanzahl berücksichtigt werden. Ein kleiner Vergleich (via MSN):

Staffel 1 von The Acolyte kostete bei acht Episoden insgesamt 180 Millionen US-Dollar und damit 22,5 Millionen pro Folge

Staffel 1 von Andor kostete bei 12 Episoden insgesamt 250 Millionen US-Dollar und damit 20,93 Millionen pro Folge

Staffel 1 von The Mandalorian kostete bei acht Episoden 100 Millionen US-Dollar und damit 12,5 Millionen pro Folge.

Nur, wenn wir ebenfalls Staffel 2 von Andor berücksichtigen, reiht sich The Acolyte auf dem zweiten Platz der teuersten Star-Wars-Serien unter Disney ein: Mit beiden Seasons kommt Andor auf ein Budget von insgesamt 290 Millionen US-Dollar bei 24 Folgen.

Gleichzeitig kommt The Acolyte nicht an die Quoten vorangegangener Star-Wars-Serien heran. Hier ebenfalls ein Vergleich basierend auf Daten von Nielsen:

Staffel 2, Folge 1 von The Mandalorian kommt auf 1.032 Millionen Aufrufe - die darauffolgende Season kann dieses Niveau halten.

Staffel 1, Folge 1 von Andor kommt auf 624 Millionen Aufrufe - die Zahlen der darauffolgenden Season sinken zuerst, steigen aber daraufhin wieder.

Staffel 1, Folge 1 von The Acolyte kommt auf 488 Millionen Aufrufe - die Zahlen der darauffolgenden Episoden sinken weiter.

Stafel 1, Folge 1 von The Book of Boba Fett kommt auf 389 Millionen Aufrufe - allerdings steigen die Zahlen der darauf folgenden Episoden.

The Acolyte ist in Anbetracht des Berichts von Deadline also doch kein heimlicher Erfolg und Disneys Argumentation zum vorzeitigen Ende der TV-Serie hält weiterhin Stand. Viel eher zeigen die Zahlen für Disney Plus, dass 2024 kein gutes Jahr für den Streamingdienst war.

Zum aktuellen Zeitpunkt hat sich bezüglich einer ausbleibenden zweiten Staffel für The Acolyte übrigens nichts geändert: Die Macher der Star-Wars-Serie planten zwar mit einer weiteren Season und sprachen bereits offen über zukünftige Pläne, doch daraus wird erstmal nichts.

Mehr dazu, was aktuell sonst im Krieg-der-Sterne-Universum passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.