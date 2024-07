Fallout: London ist euch nach einem Pub-Besuch zu schwer? Dafür gibt es eine einfache Lösung

Ein Besuch im Pub ist nicht unbedingt förderlich für eure Gesundheit.

Das Ödland von Fallout: London ist alles andere als ungefährlich. Gerade am Anfang fällt das Überleben stellenweise deutlich schwerer als in Fallout 4. Doch sollten die Kämpfe plötzlich noch härter ausfallen, nachdem ihr eines der zahlreichen Pubs besucht habt, müsst ihr nicht erst ausnüchtern. Dann seid ihr Opfer eines Bugs geworden, der sich glücklicherweise leicht beheben lässt.

Bierdeckel-Debakel

Während ihr in Fallout 4 Wackelpuppen sammelt, sind es in Fallout: London Bierdeckel. Die finden sich in allen Pubs, die auch auf der Karte mit einem Glassymbol markiert sind. Genau wie Wackelpuppen geben sie euch kleine Skill-Vorteile, wie etwa zusätzlichen Schaden mit Nahkampfwaffen.

Das Problem: Aktuell sind manche dieser Bierdeckel verbuggt. Sie lassen sich zwar wunderbar unter ein Glas stellen, aber bescheren euch statt kleiner Vorteile teils massive Nachteile. Statt eines Bonus auf Nahkampfwaffen wird etwa euer Schaden einfach halbiert.

Dieser Bierdeckel soll eigentlich euren Schaden erhöhen, tut aber manchmal genau das Gegenteil.

Die Entwickler arbeiten zwar bereits an einem Patch, aktuell müsst ihr das Problem allerdings noch selbst beseitigen. Ihr könnt die Perks per Konsolenkommando deaktivieren, noch praktischer ist allerdings eine Mod namens Beer Mats Fix, die ihr auf Nexusmods herunterladen könnt.

Am unkompliziertesten funktioniert die Installation, wenn ihr einen Mod Manager benutzt, ihr könnt sie aber auch manuell installieren:

Ladet dazu die Mod herunter und entpackt das Archiv in den Installationsordner von Fallout 4 . Wisst ihr nicht wo er ist, dann lässt sich das einfach herausfinden: Auf Steam klickt ihr mit der rechten Maustaste auf das Spiel in eurer Bibliothek, wählt Im Menü Verwalten und anschließend Lokale Dateien durchsuchen . Auf GOG klickt ihr ebenfalls mit der rechten Maustaste auf das Spiel in eurer Bibliothek, wählt dann Installation verwalten und anschließend Ordner anzeigen .

. Wisst ihr nicht wo er ist, dann lässt sich das einfach herausfinden: Anschließend gebt ihr im Suchfeld auf der Taskleiste %appdata ein und bestätigt mit Enter. Es öffnet sich der Ordner Appdata , von dem aus ihr nach Local und dann Fallout4 navigiert. Öffnet hier die Datei Plugins.txt und fügt hier die Zeile *BeerMatsFix.esp hinzu.

Unbemerkter Lebensraub

Allerdings kann euch noch ein zweiter Bug das Leben schwermachen, wegen dem eure Lebenspunkte deutlich niedriger sind als vorgesehen. Ob ihr von dem Bug betroffen seid, könnt ihr ganz einfach selbst überprüfen.

Seht zunächst im Menü nach, wie hoch eure maximalen Lebenspunkte sind, welches Level und wie viele Punkte ihr in Ausdauer (Endurance) habt. Vergleicht diesen Wert dann mit den Zahlen in dieser Tabelle. Denkt auch daran, Fähigkeiten wie Lifegiver in den Vergleich miteinzubeziehen, die eure Lebenspunkte erhöhen.

Sind eure Lebenspunkte deutlich niedriger als die entsprechende Zahl in der Tabelle, dann seid ihr von dem Bug betroffen. Beheben könnt ihr ihn mit einem Konsolenkommando:

Öffnet die Konsole mit ö :

: Gebt ein player.modav health X, anstatt des X setzt ihr aber den Wert ein, um den eure Gesundheitspunkte zu niedrig sind. Habt ihr also 120 Gesundheitspunkte, solltet aber 150 haben, gebt ihr als Wert 30 ein.

Sollte euch Fallout: London auch mit anderen technischen Problemen ärgern, können wir euch eventuell weiterhelfen. In den obigen Artikeln haben wir euch einige Tipps der Entwickler zusammengefasst, die bei Abstürzen und anderen Problemen helfen können. Wenn ihr dagegen unabhängig von der Technik Schwierigkeiten habt, dann seht euch die Einsteigertipps von Natalie an.