Fallout: London - Eine unscheinbare Nebenquest schaltet die stärksten Rüstungen frei

Auch ein schickes Kleid kann in Fallout: London mit der richtigen Modifikation als Rüstung dienen.

Ein Spaziergang durch das postapokalyptische London verlangt nach der richtigen Kleidung. Und die muss idealerweise gegen die Angriffe von Kannibalen, Gaunern und mutierten Kreaturen helfen. Auf der Suche nach einer starken Rüstung solltet ihr auf jeden Fall auch in Hackney vorbeischauen. Denn hier bekommt ihr die Gelegenheit, eure Rüstungen massiv aufzuwerten.

Wehrhafte Mode

Genauer gesagt geht es um die sogenannten Ballistischen Fasern, die ihr in Fallout: London mit der Quest Fashion Terrorism freischalten könnt. Einmal verfügbar, könnt ihr damit bestimmte Kleidungsstücke aufwerten, wodurch sich ihre Rüstungswerte massiv verbessern. Das Prinzip kennen viele von euch wahrscheinlich aus Fallout 4.

So ist es etwa möglich, ein schickes Outfit statt einer zusammengewürfelten Rüstung zu tragen, und trotzdem gut geschützt zu sein. Allerdings geht es sogar noch besser: Denn es lassen sich sogar manche Kleidungsstücke verbessern, die ihr unter einer Rüstung tragen könnt. Ihr könnt also die Werte eurer Rüstung mit den aufgewerteten Kleidungsstücken kombinieren.

Um von den stärkeren Aufwertungen zu profitieren, braucht ihr allerdings den Skill Armourer . Jeder Rang dieser Fähigkeit schaltet eine bessere Version der Ballistischen Fasern frei. Voraussetzung für die Freischaltung des Skills sind drei Punkte in Stärke, höhere Ränge werden erst ab bestimmten Levelgrenzen freigeschaltet.

So schließt ihr die Quest ab

Wollt ihr die Ballistischen Fasern freischalten, müsst ihr nach Hackney. Früher oder später verschlägt es euch auch mit der Hauptquest in diesen ummauerten Bezirk in Fallout: London. Wollt ihr selbst euren Weg dorthin finden, müsst ihr euch weit in den Norden der Stadt begeben. Den Eingang zum Viertel haben wir euch hier auf der Karte markiert:

An dem markierten Tor angekommen, müsst ihr einfach das Intercom aktivieren, damit es sich für euch öffnet.

In Hackney angekommen, werdet ihr Zeuge eines Feuergefechts zwischen zwei Gangs. Helft Rosie und Guy gegen Millers Schergen. Anschließend erhaltet ihr die Quest Hurly Burly , die ihr gleich aktiv schalten und weiterverfolgen solltet.

Hier geht es gleich mit dem Kämpfen weiter: Ihr helft der Gang namens Roundels in einer Straßenschlacht und bei dem Überfall auf einen Club. Nach der Schlacht hört ihr euch eine Rede des Anführers an und anschließend dürft ihr den Anführer der Roundels treffen. Vor eurem Treffen sollt ihr euch allerdings noch etwas Ordentliches zum Anziehen besorgen.

54:36 Fallout London macht, was Bethesda sich nicht traut

Ihr bekommt zwei neue, optionale Questziele, die euch zu den Geschäften von Chanelle und Milano führen. Folgt einfach dem Questmarker und sprecht mit einem der beiden Modedesigner. Beide werden euch bitten, den Laden des jeweils anderen zu sabotieren. Für wen ihr euch entscheidet, ist aber egal.

Schließt die drei kleinen Aufgaben ab und holt anschließend euren neuen Anzug ab. Jetzt solltet ihr die Nachricht erhalten, dass ihr nun Ballistische Fasern nutzen könnt.