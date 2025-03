Vor 22 Jahren wurde ein neues Fallout eingestellt und begraben, jetzt lebt es wieder und ihr könnt es gratis testen

In Fallout Revelation Blues trifft Black Isles Van Buren auf New Vegas.

Die Modding-Gruppe United West Team arbeitet seit einiger Zeit an einer Mod, die das vor 22 Jahren eingestampfte Fallout 3 aka Van Buren von Black Isle Studios wiederbeleben soll. Jetzt wurde nicht nur ein neuer Trailer veröffentlicht, sondern auch die erste Demo.

Revelation Blues statt Van Buren

Fallout: Revelation Blues ist eine Mod für Obsidian Entertainments Fallout: New Vegas. In dem Spiel von 2010 wurden bereits viele Elemente verwertet, die ursprünglich in Fallout: Van Buren auftreten sollten. Darunter die Caesars Legion, imperialistische Gräueltaten, der Hoover Damm, die Pulverbanditen und vieles mehr. Kein Wunder, schließlich wurde Obsidian Entertainment zum Teil von einigen ehemaligen Black-Isle-Mitarbeitern gegründet.

Kostenlose Demo: Jetzt wurde die erste Demo der kommenden Mod veröffentlicht, die ihr ab sofort kostenlos via Nexus Mods herunterladen könnt. Beachtet aber, dass ihr Fallout: New Vegas und alle dazugehörigen Erweiterungen besitzen müsst, um sie zu spielen.

Fallout: Revelation Blues - Im Trailer zur kostenlosen Mod-Demo geht New Vegas in Flammen auf

Darum geht's: Die Demo dreht sich um die größtenteils verlassene Kleinstadt Burham Springs, die sich auf einer fortwährend brennenden Kohlenschicht befindet. Dabei handelt es sich mutmaßlich um eine Anspielung an das seit den 60er-Jahren anhaltende Kohlenfeuer in den Minen von Pennsylvania.

Das Feuer in Burham Springs wurde von NCR-Soldaten entfacht, die ursprünglich fliehende Pulverbanditen ausräuchern wollten, nachdem diese den Hoover Damm angegriffen haben. Durch das Unglück mutierten die umliegenden Lebewesen. Das Ergebnis sind abstruse Molechs sowie die aus Fallout: London bekannten Gehennas .

Revelation Blues ist nicht allein

Mit Project Van Buren gibt es noch ein zweites großes Mod-Projekt, welches das eingestampfte Fallout 3 von Black Isle wiederbeleben möchte. Anstelle von Revelation Blues entschied sich Project Van Buren jedoch nicht für die ursprünglich angedachte Ego-Perspektive, sondern für die von Fallout 1 und 2 bekannte Iso-Perspektive. Weitere Informationen zur Mod findet ihr in der Box oben.