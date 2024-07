Fans haben ein lang verlorenes Fallout zum Leben erweckt und ihr könnt es jetzt downloaden

Wir werden zwar niemals erfahren, wie Fallout: Van Buren genau ausgesehen hätte, jedoch kommen wir nun sehr nahe dran.

Während wir wohl noch einige Jahre auf den nächsten Fallout-Ableger von Bethesda warten müssen, gibt es jetzt schon neue Hoffnungsträger aus der Community. Denn die hat nicht nur Fallout: London in petto, sondern nun auch eine vor über 20 Jahren eingestampfte Fortsetzung von den Toten auferstehen lassen. Und ihr könnt es sogar downloaden.

Die Fortsetzung, die wir nie erhalten haben

Die Rede ist von Fallout 3. Hä, gibt es das nicht schon? Ja, das stimmt. Jedoch ganz anders, als es ursprünglich mal geplant war. Bevor Bethesda die Rechte an der postapokalyptischen Marke erworben hat, arbeitete Black Isle Studios, das Team hinter den ersten beiden Teilen, bereits an einem gleichnamigen Nachfolger.

Die Entwicklung wurde jedoch 2003 aus Kostengründen eingestampft. Damals trug es den Projektnamen Van Buren, weswegen es heute als Fallout: Van Buren oder auch Fallout 3: Van Buren bekannt ist.

Darum geht's: Beginnend in einer verschlossenen Gefängniszelle, solltet ihr euch in Van Buren durch den staubigen Südwesten der USA bewegen. Die Geschichte sollte sich um einen wahnsinnigen Wissenschaftler drehen, der vergessene Superwaffen verwendet, um jegliche Form mutierten Lebens auszulöschen.

53:04 Fallout 5, Fallout London, Serie: Die Zukunft wird ein Spagat

Viel Inhalt, mit einer vorläufigen Einschränkung

Dank des ambitionierten Projekts Fallout Yesterday habt ihr nun die Möglichkeit, doch noch Van Buren zu spielen. Die Verantwortlichen haben alle Informationen gesammelt, die sie finden konnten und haben das Spiel so gut es ging als Mod für Fallout 2 nachgebaut. Als Vorlage dienten unter anderem Bildschirmfotos aus der Entwicklungsphase, die inzwischen an die Oberfläche gedrungen sind.

Eine Einschränkung müsst ihr beachten: Ganz fertig ist Fallout Yesterday bisher nicht, jedoch könnt ihr bereits die Hauptgeschichte durchspielen - zumindest wenn ihr einen Charakter spielt, der auf Wissenschaft und Reparaturen spezialisiert ist. Trotz zahlreicher Perks und Eigenschaften könnt ihr euch also nur frei entfalten, wenn euch die Geschichte vorerst nicht so wichtig ist.

Neue Inhalte: Am 6. Juli 2024 erschien Version 0.6, die 30 neue Missionen, 100 neue Waffen und zahlreiche neue Funktionen wie Fahrzeuge und ein Hunger-System hinzugefügt hat. Eine Liste mit allen neuen Inhalten findet ihr bei Nexus Mods.

Fallout Yesterday spielen: Herunterladen könnt ihr Fallout Yesterday via Patreon oder Nexus Mods. Aber bedenkt, dass ihr Fallout 2 besitzen müsst, um die Mod nutzen zu können.

Neben Fallout Yesterday befindet sich aktuell noch eine ganz andere, wesentlich umfangreichere Mod in Sicht - allerdings für den vierten Ableger. Die Rede ist von Fallout: London. Weitere Informationen dazu findet ihr in der Box oben. Außerdem findet ihr dort alle wichtigen Informationen zu einem Mega-Projekt, bei dem über 100 Hobby-Entwickler an einem inoffiziellen und kostenlosen Open-World-Remake von Fallout 2 arbeiten.