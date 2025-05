Fallout: Staffel 2 ist im Kasten, doch was bedeutet das für die Zukunft der Amazon-Serie?

Staffel 2 von Fallout hat einen wichtigen Meilenstein erreicht und steuert weiter auf die Zielgerade zu. Bildquelle: Amazon Studios

Ihr wartet ungeduldig auf den Release von Fallout: Staffel 2? Dann haben wir eine erfreuliche Nachricht für euch: Wie Amazon offiziell bekannt gibt, wurden jetzt die Dreharbeiten beendet.

Das feiern die Hauptdarsteller Ella Purnell und Walton Goggins mit einem kleinen Blick hinter die Kulissen. Gerade der Darsteller des Ghuls dürfte verdammt froh darüber sein, dass er sein unverschämt heißes Kostüm und Make-up hinter sich lassen kann. (Ja, der Doppeldeutigkeit dieses Satzes bin ich mir mehr als bewusst.)

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Dabei wurde die Produktion der zweiten Season durchaus von dem ein oder anderen Problem geplagt: Nachdem der Dreh von New Jersey, New York und Utah nach Los Angeles verlagert wurde, musste die Arbeit im Januar 2025 von den dort ausufernden Waldbränden unterbrochen werden. Statt im April folgte das Drehende nun im Mai.

Release: Wann startet Staffel 2 von Fallout bei Prime Video?

Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wann Fallout-Fans mit dem Release der neuen Folgen bei Prime Video rechnen dürfen. Dazu hat sich Amazon bisher nicht geäußert, es lässt sich jedoch guten Gewissens schon einmal eine Prognose anstellen.

Denn jetzt beginnt die Postproduktion, in der visuelle Effekte angefertigt werden und die Aufnahmen in Episodenform geschnitten werden. Dieser Prozess braucht bei TV-Serien dieser Größenordnung in der Regel bis zu einem Jahr - genauso lange hat es zum Beispiel bei Staffel 1 von Fallout gedauert.

Damit wäre ein Release von Staffel 2 der Fallout-Serie im Frühling bis Sommer 2026 realistisch. Ob das tatsächlich auch so eintreffen wird, muss sich allerdings erst mit der Zeit und einer offiziellen Ankündigung zeigen.

In Staffel 2 der Amazon-Serie geht es übrigens nach New Vegas - dem Setting des vielleicht besten Fallout-Spiels. Daraus hat das Finale der ersten Season kein Geheimnis gemacht, während uns Leaks von den Dreharbeiten darauf bereits den ein oder anderen Blick gewährten.

Was gerade sonst rund um Fallout passiert und wie die Zukunft der Rollenspielreihe aussieht, das könnt ihr unter den Links oben nachlesen.