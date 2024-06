Fallout: Wie viele Staffeln bekommt die Amazon-Serie? Die Showrunner haben eine ziemlich konkrete Vorstellung

Drei bis fünf Staffeln für Fallout? Zumindest die Macher der Serien hoffen darauf. Bildquelle: Amazon Studios

Für Fallout steht natürlich längst fest: Die Amazon-Serie bekommt ganz offiziell eine zweite Staffel! Doch wie sehen die langfristigen Pläne für Lucy, Maximus und den Ghul aus? Mit dieser Frage wurden die beiden Showrunner von Fallout in einem neuen Interview konfrontiert.

Seid schon mal gewarnt: Graham Wagner und Geneva Robertson-Dworet wollen sich nicht zu hundert Prozent festlegen, wie viele Staffeln sie für Fallout einplanen. Aktuell haben sie aber zumindest schon einmal eine konkrete Vorstellung - und eine große Angst: Dass jede Staffel die letzte sein könnte.

Die Serien-Macher hoffen (aktuell) auf drei bis fünf Staffeln

Wagner verrät, dass sie ursprünglich insgesamt drei Staffeln für Fallout im Sinn hatten. Dank des bahnbrechenden Erfolges der ersten Season hoffen sie jetzt sogar auf fünf Staffeln. Gleichzeitig verlassen sich die Showrunner aber nicht darauf, dass Fallout wirklich so lange laufen wird.

Im Detail erklärt Wagner gegenüber dem Hollywood Reporter:

Wir haben darüber gescherzt, mindestens eine Milliarde Staffeln zu machen, um der Frage auszuweichen - da wir es nicht entscheiden [wie lange Fallout fortgesetzt wird]. Wir hoffen darauf, jede Staffel quasi-zufriedenstellend und mit einem quasi-offenen-Ende abzuschließen. Wir haben über drei Staffeln und wir haben auch über fünf Staffeln geredet. So erfolgreich wie die Serie bisher läuft, fühlen sich fünf Staffeln auf einmal sehr viel wahrscheinlicher an. Doch unsere Branche kommt mit ihren eigenen Stimmungsschwankungen daher, weswegen wir in jede Staffel mit der Einstellung reingehen Das wird unsere letzte .

Wie viele Staffeln Fallout letztendlich bekommt, muss sich erst mit der Zeit zeigen. Zumindest aktuell scheinen die Showrunner aber schon einmal eine grobe Vorstellung zu haben, wie lange die Geschichte ihrer Serie gehen soll.

Im Moment arbeiten Wagner und Robertson-Dworet bereits fleißig an der zweiten Season, für die noch kein konkreter Release-Termin feststeht. Sollte die Produktion gut vorankommen (was sie laut den Showrunnern auch tut), wäre ein Start neuer Folgen Ende 2025 bis 2026 nicht unrealistisch.

Mehr dazu, was aktuell in der Welt von Fallout passiert - sowohl in der TV-Serie als auch bei den Videospielen - könnt ihr unter den Links oben nachlesen.

Wie gut hat euch die Fallout-Serie bisher gefallen? Wie viele Staffeln würdet ihr gerne noch Lucy, Maximus und den Ghul begleiten? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!