»Wir füttern weiterhin die Bestie«: Nach 25 Jahren und 418 Folgen Family Guy ist noch lange nicht Schluss

Auf über 400 Folgen kommt Family Guy inzwischen, aufgeteilt auf derzeit 22 Staffeln - und das es noch weitere geben wird, steht zumindest laut dem Serien-Schöpfer Seth MacFarlane außer Frage.

Anlässlich des 25. Geburtstags von Family Guy hat MacFarlane in einem Interview mit The Wrap einige Infos zur Philosophie hinter der Serie verraten. Die beste Nachricht für Fans schon mal vorweg: Laut MacFarlane gebe es derzeit keine Anzeichen dafür, dass die Serie in nächster Zeit enden wird.

Überlebt und gedeiht noch immer

Ihr habt vorhin richtig gelesen: Bereits seit 1999 flimmert Family Guy über die heimischen Empfangsgeräte. MacFarlane zufolge fesseln die schrägen Geschichten über Peter Griffin und seine Familie auch heute noch ein großes Publikum vor den Fernseher.

Sie überlebt immer noch und gedeiht. Sie hat immer noch ein beträchtliches Publikum und ist ein perfektes Beispiel dafür, dass es einen Appetit dafür gibt. Also füttern wir die Bestie weiter. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Sendung in nächster Zeit eingestellt wird.

Für die Langlebigkeit der Serie dürften natürlich vor allem Seth MacFarlanes verrückte Ideen sowie die seiner Mitautoren sein. Das bedeutet für den Erfinder aber auch, dass er stets involviert ist und kaum Zeit zum Durchschnaufen hat:

Seit der Premiere der Serie habe ich einfach nicht mehr aufgehört zu arbeiten. Die Zeit zwischen damals und heute kommt mir wie ein einziger langer Tag vor.

Eine Lieblingsfolge nennt er übrigens nicht. Falls ihr euch schon darauf gefreut habt, den persönlichen Favoriten des Schöpfers zu erfahren, müssen wir euch enttäuschen. Er könne sich bei der schieren Anzahl an Episoden nicht einmal mehr an alle erinnern.

So rosig war es nicht immer um Family Guy bestellt

Einen Grund für die ungebrochene Beliebtheit von Family Guy sieht MacFarlane übrigens in der Philosophie aller Beteiligten: Es gehe in erster Linie darum, die Leute einfach zum Lachen zu bringen.

Ich glaube, das Ziel der Show ist einfach, die Leute zum Lachen zu bringen. […] Es ist ein Raum voller Comedy-Autoren, die einfach nur lachen wollen. Das ist das Leitbild der Show, und sie versucht nie, sich mit irgendeiner Wichtigtuerei als mehr als das zu positionieren, was in diesem Fall wahrscheinlich gut so ist.

Dabei schien das Aus für Family Guy bereits 2002 besiegelt zu sein. Aufgrund niedriger Einschaltquoten zog der US-amerikanische Sender Fox nach nur drei Staffeln den Stecker. Dadurch ging ein Ruck durch die Fan-Gemeinde und eine Online-Petition erreichte über 100.000 Unterschriften. Jedoch: Fox blieb bei seiner Entscheidung - zunächst.

Erst als die Wiederholungen alter Folgen richtig gut performten und sich die DVD-Auskopplungen millionenfach verkauften, setzte bei den Verantwortlichen des Senders ein Umdenken ein. 2005 war es dann soweit: Family Guy kehrte offiziell mit einer vierten Staffel zurück und ist bis heute für viele Menschen aus der Popkultur nicht mehr wegzudenken.

Seid ihr auch Fans von Family Guy? Spielen die Kämpfe zwischen Peter Griffin und Ernie dem Riesenhuhn für euch in einer Riege mit … sagen wir dem Duell zwischen Darth Vader und Luke Skywalker? Und wo wir schon bei Star Wars sind: Wie oft habt ihr Blue Harvest schon gesehen? Und was ist eure persönliche Lieblingsfolge? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!