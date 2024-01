Die neue Serie des Family-Guy-Schöpfers bricht trotz mauer Kritiken einen Rekord, in Deutschland gehen Fans aber leer aus

Wer die Kinofilme gesehen hat, der weiß: Hinter der niedlichen Fassade verbirgt sich ein echtes Großmaul. Bildquelle: Peacock

Für Streaming-Fans ist es ein altbekanntes Problem: Viele international gefeierte Filme und Serien gibt es zum Start aus lizenzrechtlichen Gründen in Deutschland nicht ohne Umwege zu sehen. Manchmal dauert es Monate oder gar Jahre, bis hierzulande eine Ausstrahlung erfolgt - wenn überhaupt.

Auch die neue Serie des Family-Guy-Erfinders Seth MacFarlane ist hiervon betroffen. Ted ist die Prequel-Serie zu den beiden Kinofilmen rund um den sprechenden, zumeist fluchenden Teddybären. Und den Fan-Bewertungen nach zu urteilen, entgeht uns hier ein echter Angriff auf unsere Lachmuskeln.

Ein kiffender Bär muss zur Schule

Worum geht's? Die Prequel-Serie spielt 20 Jahre vor den Ereignissen der Filme. John Bennett (Max Burkholder) ist 16 Jahre alt und erlebt in der Schule allerlei verrücktes Zeug. Auch sein sprechender Teddy Ted muss die Schulbank drücken und das oft nicht jugendfreie Chaos ist vorprogrammiert.

Schon jetzt ein riesiger Erfolg: Wie Collider berichtet, hat Ted auf der US-Streaming-Plattform Peacock nur drei Tage nach dem Start den Rekord für die meistgeschaute Peacock-Original-Serie geknackt. Genaue Zahlen werden zwar nicht genannt, dafür aber ein potenzieller Grund für den Erfolg:

Denn das parallel auf Peacock ausgestrahlte NFL Super Wild Card Weekend dürfte so manchen Sport-Fan in der Halbzeitpause auch zum Anschauen der Ted-Serie animiert haben.

Der Schullaltag von John und Ted ist alles andere als langweilig - zumindest für viele Fans.

Kritiker und Fans liegen weit auseinander

Ein Blick auf Rotten Tomatoes erstaunt: Kritiker und Fans sind sich nicht einig darüber, wie gut oder schlecht die Ted-Serie denn nun ist. Eher maue 60 Prozent der Kritiker stehen astreinen 90 Prozent der Fans gegenüber.

Viele Kritiker, etwa Ben Travers von IndieWire, sehen vor allem den derben Humor der Serie skeptisch, der zu sehr auf einen Schockeffekt setze, um die Zuschauer zu unterhalten.

Das gelingt der Serie aber offenbar sehr gut: Wechselt man auf Rotten Tomatoes nämlich von den Kritiker- zu den Fan-Reviews, ist der Humor der mit Abstand meistgelobte Aspekt der Serie.

Ausstrahlung in Deutschland wäre möglich

Wie eingangs erwähnt, lässt sich Ted hierzulande nicht anschauen. Peacock selbst bietet seinen Service nicht in Deutschland an und somit müssen sich Fans des Teddybären in Geduld üben.

Einer Ausstrahlung in Deutschland stünde nichts im Weg. Nach einer anfänglich exklusiven Zusammenarbeit mit Sky lizenziert Peacock seine Inhalte inzwischen frei auf dem Markt an Interessenten. Sky, MagentaTV, Joyn, RTL+ und Co. könnten also jederzeit zuschlagen - dazu gibt es aber bislang keine Informationen.

