»Ich kann es kaum erwarten« - Die Fan-Reaktionen auf das Gameplay von Anno 117 sind mehr als eindeutig

Diese Siegerpose nehmen wohl nun auch die Verantwortlichen bei Ubisoft ein.

Fast ein Jahr nach der Enthüllung zeigt Ubisoft erstmals bewegtes Gameplay aus Anno 117 und lässt viele Menschen nicht nur reinspielen, sondern auch darüber reden. Das haben wir natürlich mehr als ausführlich getan und sind damit lange noch nicht fertig.

Doch jetzt wollen wir euch zu Wort kommen lassen. Also die Community. Denn auch alle anderen konnten seit gestern haufenweise Gameplay zu Gesicht bekommen und sich einen ersten Eindruck davon machen, was sie in Anno 117 so erwartet.

Ein Blick in unsere Kommentare, aber auch die Kommentarsektionen auf der ganzen Welt zeigt, dass die große Mehrheit der Leute richtig große Lust auf Anno bekommen hat. Bevor ihr aber einen Blick darauf werft, was die Leute so sagen, könnt ihr hier noch eben selbst abstimmen, wie euch das Gameplay gefällt:

Die Annoholiker zelebrieren

Ganz egal, ob nun bei uns, auf der Anno-Union, in den Steam-Foren, auf Reddit oder in den YouTube-Kommentaren unter dem neuen Gameplay-Trailer – überall zeigen sich die Fans erfreut. Das Gameplay hat offenbar genau den richtigen Nerv der Community getroffen.

Natürlich beurteilen viele Fans dabei in erster Linie den grandiosen Look des Aufbauspiels. So auch ein User auf Reddit, der vorfreudig davon schreibt, dass er genau bekommt, was er sich erhofft hat:

Soldaten, Statuen, große Marmorgebäude, Straßen mit viel Leben, Mauern, die Liste geht weiter. Es gibt nicht eine einzige schlechte Sache, die ich über diesen Trailer sagen kann.

Ebenfalls zur Grafik schreibt unser User ArkhanTheBlack unter den Trailer:

Sieht schon beeindruckend aus. Ich find's auch angenehm, dass die Gesichter etwas klassischer und weniger comic-haft aussehen. Könnte gut das erste Anno seit 1404 sein, dass mich mal wieder interessiert.

5:57 Anno 117 zeigt im Trailer endlich Gameplay, neue Features und grenzt den Release ein

Ein weiterer Aspekt, über den sich viele Leute freuen, betrifft die Rückkehr von Landschlachten. In Anno 1800 wurde darauf verzichten, in Anno 117 sind sie so komplex wie noch nie. Ein User schreibt auf YouTube dazu:

Landschlachten waren mein größter Wunsch für ein neues Anno-Spiel und nicht nur, dass wir es bekommen haben, es spielt auch noch in der römischen Welt, noch besser!!! Ein Anno-Spiel über das Römische Reich ohne die Legionen darin geht gar nicht!

Gibt es auch Kritik?

Wie so oft findet aber nicht jeder immer alles gut und auch bei Anno 117 finden sich stellenweise einige negative Stimmen. Sie scheinen eher in der Minderheit zu sein, aber trotzdem sind hier einige durchaus wichtige Punkte zu finden.

Auf der Anno-Union beklagt sich ein Fan etwa über das Interface, das seiner Meinung nach wie schon bei Anno 1800 ein wenig zu nüchtern ausfällt:

Eine Sache finde ich aber schade. In Anno 1800 seid ihr im UI umgestiegen auf einen minimalistischeren, dunklen Look in grau. Daran habe ich mich gewöhnt, da das auch zur Zeit der Industrialisierung passte.

Allerdings hatte ich gehofft, dass sich bei Anno 117 das Aussehen des UI wieder mehr an den vorherigen Anno Teilen orientiert, ohne zu verspielt zu sein, farblich in Richtung Papyrus/beige o.Ä.

Das dunkle Grau passt, für mich, nicht zur Antike und zu Rom und harmoniert auch nicht so gut mit der Spielwelt, finde ich.

In einer kürzlichen Meldung kamen wir zudem auf die Rolle von Sklaven im Spiel zu sprechen und auch hier zeigen sich einige Menschen enttäuscht, dass Sklaverei abermals in den Spielmechaniken nicht stattfindet:

Ich verstehe ja, dass die Entwickler das Thema nicht vertiefen möchten. Aber in der römischen Republik und dem späteren Imperium waren Sklaven nun mal ein ganz signifikanter Teil der Bevölkerung. Bevölkerungsschichten abbilden ist nun aber ein Kernelement von Anno. Das zieht sich durch alle Teile hindurch.

Falls ihr noch mehr Gedanken zu all dem habt, dann schreibt sie uns gerne in die Kommentare! Was gefällt euch, was sagt euch nicht zu? Ihr könnt auch oben bei unserer Umfrage abstimmen. Wir waren von dem Spiel im Übrigen sehr angetan und können uns vorstellen, dass Ubisoft nach Anno 1800 ein weiteres Aufbau-Highlight abliefert.