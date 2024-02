»Loote nicht deine Kameraden« - Fans von Helldivers 2 treffen Abkommen für mehr Spaß im Koop

Fairer, besser, demokratischer: Die Fans von Helldivers 2 machen sich ihre Regeln selbst.

Helldivers 2 ist einfach verflucht tödlich. Neben den teilweise überwältigenden Gegnerhorden, sind Friendly Fire, fehlgeleitete Orbitalschläge oder sogar der eigene Gatling-Geschützturm eine ständige Gefahr!

Klingt stressig, ist aber spaßig: Im Test zu Helldivers 2 lest ihr, warum all diese Dinge den großen Reiz des Spiels ausmachen. Fest steht aber auch: Ohne Teamwork und guten Zusammenhalt beißt man hier schneller ins außerirdische Gras, als man »Für die Demokratie« sagen kann.

Und genau deshalb entwickeln Fans gerade eine Liste von inoffiziellen Gesetzen für Helldivers 2, die für mehr Spaß und erfolgreichere Einsätze sorgen sollen. Das kommt gut an: Immer mehr Spieler fügen der stillschweigenden Übereinkunft ihre Ideen hinzu.

Der Reddit-Nutzer RhuanSqx hatte ursprünglich nur eine sehr überschaubare Liste mit Tipps gepostet. Die wuchs und wuchs und umfasst inzwischen über ein Dutzend Punkte. Der Titel: »Die ungeschriebenen Regeln von Helldivers«. Nur sind sie natürlich irgendwie ... schon geschrieben. Naja, ihr wisst, was gemeint ist!

Das Abkommen richtet sich nicht nur an Neulinge, sondern auch Veteranen. Es umfasst simple Dinge, wie zum Beispiel die Vorschrift »Lauf nicht in die Schusslinie deines Teamkollegen«, umfasst aber inzwischen auch komplexere Strategien.

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Link zum Reddit-Inhalt

So soll man zum Beispiel automatische Geschütztürme stets auf erhöhten Positionen platzieren, damit sich das Team am Boden noch möglichst frei bewegen kann und kein eigenes Sperrfeuer fürchten muss.

Die Türme in Helldivers 2 nehmen nämlich keine Rücksicht darauf, wer in ihrem Weg steht und ballern einfach drauflos! Eine sehr typische Ursache für Friendly-Fire-Unfälle:

Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung .

Link zum YouTube-Inhalt

Für wahre Ehrenleute unter den Helldivers-Spielern ebenfalls wichtig: »Loote nicht die Ausrüstung deiner gefallenen Teamkollegen, außer sie geben die die Erlaubnis.« Aber: Eingesammelte Proben nach dem Tod wieder aufzuheben ist erlaubt. Die werden nämlich eh teamübergreifend am Ende der Mission verteilt.

Die selbst auferlegte Helldivers-Etikette kommt gut an: Im Reddit-Thread teilen viele weitere Spieler ihre Erfahrungen, debattieren über Tricks und geben Anregungen.

Das gilt übrigens für das gesamte Helldivers-Reddit: Die Foren quillen geradezu über mit hilfreichen Taktiken und Vorschlägen für erfolgreiche Einsätze auf den erbarmungslosen Alienwelten von Bugs und Cyborgs.

Und auch wir sind tief abgetaucht und liefern 7 essenzielle Tipps für Helldivers 2 direkt vom GameStar-Tester!

Would you like to know more?